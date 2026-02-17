हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: शांति भंग करने की कोशिश! गोल्डन टेम्पल के AI वीडियोज़ से मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला

Punjab: शांति भंग करने की कोशिश! गोल्डन टेम्पल के AI वीडियोज़ से मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला

Punjab: अमृतसर में गोल्डन टेंपल की परिक्रमा से जुड़े तीन विवादित AI वीडियो बनाए गए हैं. वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

Amritsar News: पंजाब में अमृतसर के हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल की पवित्र परिक्रमा से जुड़े तीन विवादास्पद AI-Generated वीडियो सामने आए हैं. पहली वीडियो में एक नौजवान को जूते पहनकर परिक्रमा में खड़ा दिखाया गया और फिर उसे कार में बैठते हुए परिसर छोड़ते दिखाया गया. दूसरी वीडियो में श्री दरबार साहिब के स्वरूप और दृश्यों को AI के माध्यम से बदलकर पेश किया गया, जो सिख धर्म की पवित्रता के खिलाफ है. तीसरी वीडियो में हरमंदिर साहिब के सामने एक जोड़े को आपत्तिजनक हरकतें करते दिखाया गया, जिससे संगत में गहरा रोष फैला.

वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने पुलिस शिकायत दर्ज करवाई. 29 जनवरी को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, अमृतसर ने भारतीय दंड विधान (IPC) की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और 353(2), 353(3) (धार्मिक स्थान से संबंधित सामग्री के माध्यम से समुदायों के बीच दुश्मनी को प्रोत्साहित करना) के तहत मामला दर्ज किया. SGPC ने पुलिस को वह इंस्टाग्राम लिंक भी सौंपा, जहां से यह सामग्री अपलोड की गई थी.

वीडियो पर लोगों ने जताया गुस्सा

पहली वीडियो में नौजवान जूते पहनकर परिक्रमा में खड़ा दिखता है और बाद में कार में बैठकर बाहर निकलता है. दूसरी वीडियो में श्री दरबार साहिब के दृश्य बदलकर दिखाए गए हैं, जो सिख धर्म की मर्यादा के खिलाफ हैं. तीसरी वीडियो में एक जोड़ा हरमंदिर साहिब के सामने आपत्तिजनक हरकतें करता नजर आता है, जिससे संगत में गुस्सा और चिंता दोनों फैल गई.

पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी

पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है. SGPC ने धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. वीडियो बनाने और अपलोड करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें -

7 घंटों के भीतर हार्ट अटैक से पंजाब के दो सगे भाइयों की मौत, बड़े की मौत नहीं सह पाया छोटा

Published at : 17 Feb 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Amritsar News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
Punjab: शांति भंग करने की कोशिश! गोल्डन टेम्पल के AI वीडियोज़ से मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
Punjab: शांति भंग करने की कोशिश! गोल्डन टेम्पल के AI वीडियोज़ से मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
पंजाब
7 घंटों के भीतर हार्ट अटैक से पंजाब के दो सगे भाइयों की मौत, बड़े की मौत नहीं सह पाया छोटा
7 घंटों के भीतर हार्ट अटैक से पंजाब के दो सगे भाइयों की मौत, बड़े की मौत नहीं सह पाया छोटा
पंजाब
Punjab: छिलके समेत मटर खाने से 16 साल की लड़की की मौत, पिता के साथ खेत में कर रही थी काम
Punjab: छिलके समेत मटर खाने से 16 साल की लड़की की मौत, पिता के साथ खेत में कर रही थी काम
पंजाब
पंजाब: तेजधार हथियार से महिला की हत्या, पति समेत 4 लोगों पर लगा आरोप, 7 साल पहले हुई थी शादी
पंजाब: तेजधार हथियार से महिला की हत्या, पति समेत 4 लोगों पर लगा आरोप, 7 साल पहले हुई थी शादी
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: नितीश सरकार के इस बड़े फैसले से क्या होगा महिलाओं का लाभ? |ABPLIVE
Gold Silver Price Crash In Russia: क्या सस्ता होगा सोना? Putin के फैसले से बदलेगा खेल! |ABPLIVE
Solar Eclipse 2026: सूतक में ना करें ये काम, वरना होगी बड़ी अनहोनी! ज्योतिषाचार्य की चेतावनी | Shani
Solar Eclipse 2026: 'खुली आंखों' से ग्रहण देखने की सलाह पर भड़के ज्योतिषाचार्य! | Surya Grahan
Iran Us Conflict: ईरान पर Trump का सख्त अल्टीमेटम न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो होगा बड़ा कदम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
क्रिकेट
बिना कोई गेंद खेले, जिम्बाब्वे कर देगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जानें पूरा मामला
बिना कोई गेंद खेले, जिम्बाब्वे कर देगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस, हैरान कर देगी वजह
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस
इंडिया
Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
हेल्थ
Earphone Side Effects: हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
ट्रेंडिंग
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget