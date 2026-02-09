पंचायत का सख्त फरमान! इस गांव में लव-अरेंज मैरिज पर लगी रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगा एक्शन

Punjab News: पंजाब के अमृतसर के अजनाला तहसील के धारीवाल में एक पंचायत ने लव मैरिज पर पाबंदी लगा दी है. इस संबंध में पंचायत ने प्रस्ताव पास किया है. सार्वजनिक सहमति से फैसला लिया गया कि अगर गांव का कोई लड़का-लड़की आपस में शादी करते हैं तो उन्हें गांव से बाहर कर दिया जाएगा.

इसके साथ ही लड़के और लड़की के परिवार का सोशल बायकॉट किया जाएगा. शादी करवाने वालों की पंचायती और सरकारी सुविधाएं खत्म की जाएंगी. किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किया जाएगा. कल को कोई मुश्किल आने पर गांव का कोई भी व्यक्ति थाने या कोर्ट में गवाही नहीं देगा. लव मैरिज या अरेंज मैरिज किसी भी हालत में लड़के-लड़की के परिवारों की बात नहीं सुनी जाएगी.

पारिवारिक विवादों के चलते पंचायत का बड़ा फैसला

पंचायत ने बताया कि यह फैसला उस वक्त लिया गया, जब हाल ही में 5 से 6 शादी देखी गई, जिनमें गांव का ही लड़का और गांव की ही लड़की थी. ऐसे मामलों में एक ही गली में या कई बार आमने-सामने ही मायका-ससुराल हो जाते हैं. गांव वालों को समझ नहीं आता कि अब लड़की उनकी बेटी है या बहू.

रिश्तों में ऐसे शादीों के कारण तनाव और खटास भी आती है. कई मामलों में परिवारों में झगड़े बढ़ गए हैं. इसलिए पंचायत ने गांव के अंदर किसी भी तरीके से शादी पर पाबंदी लगा दी है. पंचायत ने यह फैसला 7 फरवरी को लिया.

पंचायत ने सार्वजनिक सहमति से यह प्रस्ताव पास किया है कि गांव का कोई भी लड़का उसी गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता. पंचायत का मानना है कि एक ही गांव में शादी करना सामाजिक मर्यादा और परंपराओं के खिलाफ है. इस गलत रिवाज को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है.

सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा

बता दें कि जो जोड़े इस नियम का उल्लंघन करके गांव में ही शादी करते हैं, उनका पूरी तरह सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा. पंचायत के फैसले के मुताबिक, ऐसे जोड़ों को गांव में रहने की आज्ञा नहीं मिलेगी और उन्हें हर हालत में गांव छोड़कर जाना पड़ेगा. उनके माता-पिता के साथ भी किसी तरह का संपर्क नहीं रखा जाएगा.

मददगारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई

यह पाबंदी सिर्फ शादी करने वाले जोड़ों तक सीमित नहीं है. प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि गांव का जो भी व्यक्ति ऐसे जोड़ों से मेल-मिलाप रखेगा या किसी भी तरीके से उनकी मदद करेगा, उस व्यक्ति का भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा. पहले भी पंजाब के कई गांवों में ऐसे फैसले लिए गए हैं, जहां गांव के अंदर आपस में शादी करने पर बैन किया गया है.