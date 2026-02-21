Punjab: नगर निगम के अधिकारी ने किया सुसाइड, पत्नी-ससुराल वालों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: नगर निगम के अधिकारी ने किया सुसाइड, पत्नी-ससुराल वालों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप

Amritsar News: अमृतसर में एक ऑटो यूनियन नेता ने घरेलू झगड़े के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. खुद को गोली मारने से पहले उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर तंग-परेशान करने का आरोप भी लगाया है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 21 Feb 2026 04:59 PM (IST)
Amritsar News: पंजाब के अमृतसर में एक ऑटो यूनियन के नेता ने घरेलू झगड़े के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. खुद को गोली मारने से पहले उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर तंग-परेशान करने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

बताया जा रहा है कि उसका अपनी पत्नी से लगभग छह महीने से झगड़ा चल रहा था. घटना वाली रात उसकी पत्नी अपने मायके चली गई. सुबह लगभग 3:30 बजे उसने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली. गोली चलने की आवाज सुनकर लोग उसके कमरे में पहुंचे और पुलिस को सूचित किया.

वीडियो के आधार पर शुरू की गई जांच

मृतक अश्वनी कुमार उर्फ ​​आशु नाहर शहर के चब्बल रोड में नगर निगम में ड्राइवर था और नगर निगम ऑटो वर्कशॉप यूनियन का प्रधान था. वह दो बेटियों (10 और 7 साल) का पिता था. इस घटना से पूरे परिवार में शोक का माहौल है. पुलिस अब आशु के बनाई गई वीडियो और परिवार के बयानों के आधार पर जांच कर रही है ताकि उसकी आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा सके.

क्या है पूरा मामला?

सूत्रों के मुताबिक, आशु की शादी 2016 में हुई थी और उसके दो बच्चे हैं. उसका अपनी पत्नी से छह महीने से घरेलू झगड़ा चल रहा था. यह एक अलमारी में से एक विवादास्पद चीज मिलने के बाद शुरू हुआ था. इस मामले की रिपोर्ट पहले पुलिस को दी गई थी, जहां सुलह करने की कोशिश की गई थी लेकिन मसला नहीं सुलझा.

बताया जा रहा है कि पिछली रात दोनों में झगड़ा हुआ था. इसके बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई और आशु ने सुबह 3:30 बजे के करीब यह भयानक कदम उठाया. इससे पहले, आशु ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें रो-रो कर अपना दुख व्यक्त किया और अपनी आत्महत्या के लिए अपनी पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया.

Published at : 21 Feb 2026 04:59 PM (IST)
Amritsar News PUNJAB NEWS
