Punjab Engagement Broken Case: पंजाब के अमृतसर में में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी मंगनी टूटने के बाद पुलिस थाने में जहर निगल लिया है. हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है. यह मामला फतेहगढ़ चूड़ियां रोड के नंगली भट्ठे इलाके से जुड़ा है.

युवक की पहचान जज सिंह के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 28 साल है. जानकारी के मुताबिक, उसकी मंगनी करीब एक महीने पहले टूट गई थी, जिसके बाद वह मानसिक तनाव में रहने लगा था. लड़की पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लेकर गई थी.

रिश्ता टूटने के बाद बढ़ा तनाव

पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि जज सिंह का करीब एक साल पहले एक लड़की से रिश्ता तय हुआ था. दोनों परिवारों के बीच लगातार बातचीत और मिलना-जुलना चलता रहा. शादी की तैयारियों को लेकर घर में खुशी का माहौल था लेकिन अचानक करीब एक महीना पहले लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया. परिवार का कहना है कि इस फैसले के बाद युवक काफी परेशान रहने लगा था.

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पारिवारिक सदस्यों के मुताबिक, रिश्ता टूटने के बाद हालात लगातार बिगड़ते गए. उनका यह भी आरोप है कि लड़की पक्ष की ओर से युवक पर दबाव बनाया जा रहा था और बाद में उसके खिलाफ तंग करने की शिकायत भी दर्ज करवा दी गई.

थाने में जहर निगलने का आरोप

परिवार ने आरोप लगाया है कि जब युवक को पूछताछ के लिए थाने लाया गया, उसी दौरान उसने जहर निगल लिया. उनका कहना है कि युवक की तबीयत खराब होने के बावजूद पुलिस ने तुरंत गंभीरता नहीं दिखाई.

उनका कहना है कि अगर समय पर ठीक मदद मिल जाती तो शायद उसकी हालत इतनी गंभीर न होती. पारिवारिक सदस्यों के अनुसार उन्हें काफी देर तक अंदर जाने नहीं दिया गया और सिर्फ यह कहा जाता रहा कि पहले युवक की जान बचाने की कोशिश की जा रही है.

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