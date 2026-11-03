ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में प्रदूषण का खतरा बढ़ा, पटियाला-लुधियाना की हवा सबसे ज्यादा खराब

पंजाब में प्रदूषण का खतरा बढ़ा, पटियाला-लुधियाना की हवा सबसे ज्यादा खराब

पंजाब के कई शहरों में AQI डेंजर जोन में पहुंच रहा है, अमृतसर और तरनतारन में पराली जलाने पर एसएसपी और डीसी को नोटिस जारी किया गया है. उधर पटियाला और लुधियाना में हवा बेहद खराब हो चुकी है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 03 Nov 2026 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाब की हवा दीपावली से पहले ही जहरीली होने लगी है. राज्य के कई शहरों का AQI डेंजर जोन में पहुंच गया है. पटियाला का AQI सबसे अधिक 239 दर्ज किया गया, जबकि लुधियाना का 214 है. यही नहीं इसी तरह अन्य शहरों में AQI बढ़ा हुआ आ रहा है. जो आने वाले समय में चिंता बढ़ाने वाला है.

उधर पंजाब में कई जगह लगातार पराली जलाने की घटनाएं भी सामने आ रहीं हैं.अमृतसर और तरनतारन में पराली जलाने के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए. इसको लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अमृतसर डीसी और एसएसपी को नोटिस जारी कर पांच दिन में जवाब मांगा है. लगातार पराली जलाने से कई शहरों में AQI बिगड़ा हुआ है.

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
पंजाब चुनाव से पहले AAP के लिए बढ़ीं चुनौतियां, BJP-कांग्रेस के संपर्क में कई विधायक
पंजाब चुनाव से पहले AAP के लिए बढ़ीं चुनौतियां, BJP-कांग्रेस के संपर्क में कई विधायक
पंजाब
हरसिमरत बादल ने मानसा SSP को लोकसभा में घसीटा, दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस
हरसिमरत बादल ने मानसा SSP के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, जानें मामला
पंजाब
पंजाब: 3 विधायकों के BJP में जाने पर परगट सिंह बोले, 'AAP एक डूबता जहाज'
पंजाब: 3 विधायकों के BJP में जाने पर परगट सिंह बोले, 'AAP एक डूबता जहाज'
पंजाब
पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किए AAP विधायकों के इस्तीफे, BJP में हुए शामिल
पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किए AAP विधायकों के इस्तीफे, BJP में हुए शामिल

यह भी पढ़ें: हरसिमरत बादल ने मानसा SSP को लोकसभा में घसीटा, दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस

जवाब संतोषजनक न मिलने पर होगी कार्रवाई 

यहां बता दें कि आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर अधिकारियों का जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो कार्रवाई भी हो सकते है . इससे पहले भी आयोग की टीम दोनों जिलों के अधिकारियों से बैठक कर दिशा-निर्देश दे चुकी है. बावजूद इसके पराली जलाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहीं हैं.

इन शहरों में चिंताजनक AQI 

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जिन शहरों में AQI चिंताजनक है, उसमें शामिल हैं:

  • जालंधर-158 
  • अमृतसर-123 
  • मंडी गोबिंदगढ़-153 
  • खन्ना- 94 

चंडीगढ़ का AQI संतोषजनक 

पंजाब में जहां कई शहरों में AQI बिगड़ा हुआ चल रहा है, वहीं चंडीगढ़ में AQI काफी संतोषजनक है. बीते 24 घंटों में AQI 84 दर्ज किया गया है, जोकि काफी बेहतर है. स्थानीय प्रशासन लगातार प्रदूषण कम करने के उपाय कर रहा है.

हरियाणा भी खतरा बढ़ा 

हरियाणा के भी शहरों में भी हवा की सेहत बिगड़ी हुई है. कई शहरों में AQI डेंजर जोन में पहुंच गया है. 

  • अंबाला- 285 
  • भिवानी- 112 
  • चरखी दादरी- 178 
  • फरीदाबाद-115 
  • गुरुग्राम-246 
  • कुरुक्षेत्र- 258 
  • मानसैर-211 
  • रोहतक-174 
  • यमुनानगर- 208 

सभी शहरों में वायु प्रदुषण से निपटने के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं. लगातार बिगड़ी हवा लोगों की सेहत के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: पंजाब: 3 विधायकों के BJP में जाने पर परगट सिंह बोले, 'AAP एक डूबता जहाज'

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS AQI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब चुनाव से पहले AAP के लिए बढ़ीं चुनौतियां, BJP-कांग्रेस के संपर्क में कई विधायक
पंजाब चुनाव से पहले AAP के लिए बढ़ीं चुनौतियां, BJP-कांग्रेस के संपर्क में कई विधायक
पंजाब
हरसिमरत बादल ने मानसा SSP को लोकसभा में घसीटा, दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस
हरसिमरत बादल ने मानसा SSP के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, जानें मामला
पंजाब
पंजाब: 3 विधायकों के BJP में जाने पर परगट सिंह बोले, 'AAP एक डूबता जहाज'
पंजाब: 3 विधायकों के BJP में जाने पर परगट सिंह बोले, 'AAP एक डूबता जहाज'
पंजाब
पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किए AAP विधायकों के इस्तीफे, BJP में हुए शामिल
पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किए AAP विधायकों के इस्तीफे, BJP में हुए शामिल
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत
नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिल्ली पर अगले तीन महीने भारी, 8 जगहों पर 400 पार पहुंचा एक्यूआई
दिल्ली पर अगले तीन महीने भारी, 8 जगहों पर 400 पार पहुंचा AQI
विश्व
'हम जमीन से टकराने वाले हैं', फ्लोरिडा विमान हादसे से पहले को-पायलट ने बॉयफ्रेंड को भेजे दर्दनाक मैसेज
'हम जमीन से टकराने वाले हैं', फ्लोरिडा विमान हादसे से पहले को-पायलट ने बॉयफ्रेंड को भेजे दर्दनाक मैसेज
बॉलीवुड
मां ने चटनी बेचकर सोनाली कुलकर्णी को पाला, आमिर-अजय संग दी हिट फिल्में, कभी उड़ा था रंग का मजाक
सोनाली कुलकर्णी: मां ने चटनी बेचकर पाला, फिर अजय-आमिर संग दी हिट फिल्में
क्रिकेट
डेवोन कॉनवे के साथ हुआ भयंकर हादसा, कनकशन की पुष्टि; भारत के खिलाफ पहले वनडे से बाहर
डेवोन कॉनवे के साथ हुआ भयंकर हादसा, कनकशन की पुष्टि; भारत के खिलाफ पहले वनडे से बाहर
इंडिया
अमित शाह ने दिया चैलेंज तो कांग्रेस बोली, 'वाकई गंभीर हैं तो पहले CEC ज्ञानेश कुमार को...'
अमित शाह ने दिया चैलेंज तो कांग्रेस बोली, 'वाकई गंभीर हैं तो पहले CEC ज्ञानेश कुमार को...'
बिहार
नफरती लोग पहले इंसान को बांटते थे, अब भगवान को... धीरेंद्र शास्त्री पर तेजस्वी का हमला
नफरती लोग पहले इंसान को बांटते थे, अब भगवान को... धीरेंद्र शास्त्री पर तेजस्वी का हमला
एग्रीकल्चर
Marigold Farming: गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!
गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget