Punjab: घर के बाहर खेल रही थी 7 साल की बच्ची, बहाने से अंदर ले गया 45 साल का शख्स, किया रेप

Punjab Rape News: पंजाब के अबोहर से एक शर्मनाक घटना की खबर सामने आई है, यहां खुईयां सरवर थाना क्षेत्र के एक गांव में 45 साल के व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाली 7 साल की बच्ची से रेप किया. बच्ची का सरकारी अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया है और पुलिस को सूचित कर दिया गया है.

बहाने से बच्ची को घर ले गया आरोपी

बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि यह घटना मंगलवार (30 दिसंबर) शाम को हुई. उसने कहा कि उसकी बेटी गली में दूसरे बच्चों के साथ पतंग उड़ा रही थी. इस दौरान आरोपी पड़ोसी उसे किसी बहाने अपने घर ले गया और कथित तौर पर दरिंदगी की.

जब कुछ समय बाद लड़की नहीं दिखी, तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी. पड़ोसियों ने बताया कि आरोपी उसे अपने घर ले गया था. उसे वापस लाने और उसकी जांच करने के बाद, उसे उसके शरीर पर दरिंदगी के निशान मिले. परिवार ने तुरंत पुलिस स्टेशन को सूचित किया.

फरार आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस

आज सुबह लड़की को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश कर रही है.

खुईयां सरवर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज रणजीत सिंह ने कहा कि लड़की के साथ छेड़छाड़ होने की सूचना मिलने पर, उनकी पुलिस टीम ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया और मेडिकल परीक्षण कराया. फिर लड़की को अदालत में पेश किया जाएगा. रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच फाजिल्का जिले की एक महिला इंस्पेक्टर मैडम ज्योति कर रही हैं. आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

