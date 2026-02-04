Punjab News: पंजाब के अबोहर के गांव भागसर में पैसे के झगड़े को लेकर एक नौजवान पर तेजधार हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया. हमले में मृतक का एक दोस्त गंभीर जख्मी हो गया और शुरुआती सहायता के बाद उसे बठिंडा रेफर कर दिया गया. पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अबोहर अस्पताल के मुर्दाघर में रखा है.

मृतक की पहचान 35 साल के प्रहलाद के तौर पर हुई है, जो विवाहित था और उसका एक बेटा है. प्रहलाद के भाई विनोद कुमार ने बताया कि उसके भाई ने कुछ समय पहले गांव के कुछ नौजवानों को पैसे उधार दिए थे. प्रहलाद ने बार-बार नौजवानों से पैसे वापस मांगे थे, लेकिन वे लगातार टाल-मटोल कर रहे थे.

साजिश के तहत किया गया हमला

विनोद के मुताबिक, उसका भाई प्रहलाद पिछले दिन अपने दोस्त जग्गा के साथ उसे गांव में छोड़ रहा था. इस दौरान, उन्हीं नौजवानों ने, कथित तौर पर एक साजिश रचते हुए, दोनों पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में जग्गा सिंह गंभीर जख्मी हो गया, जबकि हमलावरों ने प्रहलाद को पीट-पीट कर मार डाला.

शोर सुनकर, विनोद मौके पर पहुंचा और पारिवारिक सदस्यों की मदद से दोनों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्रहलाद को मृतक ऐलान दिया, जबकि जग्गा सिंह की हालत गंभीर होने के कारण उसे बठिंडा रेफर कर दिया गया.

पारिवारिक सदस्यों ने इंसाफ की गुहार लगाई

मृतक के भाई और रिश्तेदार संदीप कुमार ने कहा कि प्रहलाद की हत्या करके दोषियों ने उसके बेटा से उसके पिता की सुरक्षा छीन ली है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की.

बहाववाला पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अफसर दविंदर सिंह ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. उन्होंने आगे कहा कि दोषियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.