पंजाब: BJP में शामिल होते ही AAP पर बरसे तीनों विधायक, मान सरकार पर क्या बोले?

पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. पंजाब में पार्टी के तीन बागी विधायक सोमवार (2 नवंबर) को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने तीनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई. बीजेपी में शामिल होने वालों में कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौरामाजरा शामिल हैं. तीनों नेताओं के इस कदम को पंजाब की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. खास बात यह है कि पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले AAP के तीन विधायकों का बीजेपी में जाना पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है.

तीनों नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था, नशे की समस्या, उद्योगों की बदहाली और सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए. नेताओं ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अपने चुनावी वादों और गारंटियों को पूरा करने में नाकाम रही है.

Punjab AAP Crisis Live: पंजाब के 3 AAP विधायक BJP में हुए शामिल, सीएम मान, अरविंद केजरीवाल पर क्या कहा?

पार्टी का कारवां लगातार बढ़ रहा है- बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने तीनों नेताओं का पार्टी में स्वागत किया. उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी का कारवां दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भाई रिटायर्ड IG और अमृतसर पूर्व (उत्तर) से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, उनके साथ समाना से विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सरदार चेतन सिंह जौरामाजरा और सनौर से विधायक मेरे भाई हरमीत सिंह पठानमाजरा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं."

उन्होंने कहा, "हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं. मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस विजन के साथ वे हमारे साथ जुड़े हैं, उसका पूरा सम्मान किया जाएगा, और उन्हें पूरा मान-सम्मान और गरिमा मिलेगी. आम आदमी पार्टी की डूबती हुई नाव से समझदार नेता और विधायक बाहर निकलकर हमारे पास आ रहे हैं. हम उनका स्वागत करते हैं."

पंजाब में बेरोजगारी बढ़ रही है- कुंवर विजय प्रताप

बीजेपी में शामिल होने के बाद कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पंजाब की मौजूदा स्थिति को लेकर कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पंजाब में बेरोजगारी बढ़ रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ही पंजाब का विकास कर सकती है.

कुंवर विजय प्रताप ने आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर भी तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "पंजाब में आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है. अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने खुद ही इसका अंत कर दिया है. व्यावहारिक रूप से अब आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचा है. पंजाब में भी 'डबल इंजन' की सरकार बनेगी."

उन्होंने अपराध और नशे की समस्या पर अपने पुलिस अधिकारी के तौर पर काम करने का अनुभव भी साझा किया. कुंवर विजय प्रताप ने कहा, "जहां तक ​​अपराध दर की बात है, मैंने अमृतसर में एसपी के तौर पर काम किया है. 2007, 2008 और 2009 में हमने नशीले पदार्थों की समस्या और अपराध, दोनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था. लेकिन, मेरे जाने के बाद स्थिति फिर कभी काबू में नहीं आ पाई."

पंजाब को दलदल में धकेल दिया- हरमीत पठानमाजरा

हरमीत सिंह पठानमाजरा ने बीजेपी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी की शुरुआती राजनीति और मौजूदा हालात की तुलना की. उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब आई थी, तब उसने एक प्रभावशाली विजन पेश किया था. इसी वजह से पार्टी को राज्य में सरकार बनाने में सफलता मिली थी.

उन्होंने कहा, "समय के साथ जो लोग अपनी आवाज उठाते थे, जो पंजाब के मुद्दों के लिए लड़ते थे, उनके पर कतर दिए गए. आज पंजाब को अक्सर 'उड़ता पंजाब' कहा जाता है, लेकिन हम सब इसे 'उभरता पंजाब' बनाना चाहते हैं. AAP ने पंजाब को एक दलदल में धकेल दिया है. आम आदमी पार्टी ने किसी भी दूसरी सरकार के मुकाबले सबसे ज़्यादा कर्ज़ लिया है, जिससे पंजाब की हालत बेहद ख़राब हो गई है."

चेतन सिंह जौरामाजरा ने 10 लाख कार्ड योजना पर उठाए सवाल

बीजेपी में शामिल हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौरामाजरा ने पंजाब सरकार की स्वास्थ्य योजना और 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य कार्ड को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "10 लाख कार्ड की बात सामने आई है, उसे लेकर अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. अस्पतालों में जाने पर जवाब मिलता है कि हम इस कार्ड को स्वीकार नहीं करेंगे. सबसे पहले जब भी हम कोई योजना लागू करते हैं, तो उसकी जमीनी स्तर पर जांच होनी चाहिए कि योजना सही तरीके से लागू हो रही है या नहीं. लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है."

उन्होंने पंजाब के विकास के लिए केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने की जरूरत बताई. जौरामाजरा ने कहा, "अगर हमें पंजाब को इस दलदल से बाहर निकालना है, तो इसके लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो. तभी राज्य का सही मायने में विकास हो सकता है."

उद्योगों और कारोबार की हालत पर भी सरकार को घेरा

चेतन सिंह जौरामाजरा ने पंजाब में औद्योगिक विकास और निवेश को लेकर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा, "पिछले पौने पांच साल में पंजाब का राजस्व नहीं बढ़ा है. न ही कोई बड़ा उद्योग यहां आया है और न ही उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है. उल्टा, गोविंदगढ़ और बटाला जैसे शहर, जो कभी बड़े औद्योगिक केंद्र हुआ करते थे, आज उनकी औद्योगिक पहचान खत्म होती जा रही है."

उन्होंने आगे कहा, "उद्योगपति जीएसटी रिफंड के लिए अधिकारियों के सामने मिन्नतें और तरले कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका जीएसटी रिफंड नहीं मिल रहा है. इससे साफ पता चलता है कि सरकार अपने विजन से कहीं न कहीं भटक गई है."

सरकारी स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

जौरामाजरा ने शिक्षा के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा. उन्होंने दावा किया, "आम आदमी पार्टी ने लोगों से जो वादे और गारंटियां की थीं, वे पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं. अगर मैं शिक्षा की बात करूं, तो पिछले एक-दो साल में बड़ी संख्या में बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़कर निजी स्कूलों में दाखिला लिया है. इसकी वजह यह है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और न ही शिक्षा का स्तर अच्छा है."

आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह बताते हुए चेतन सिंह जौरामाजरा ने पार्टी के अंदरूनी कामकाज पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया, "हमारी पार्टी में भी स्थिति ऐसी हो गई थी कि सभी विधायक एक के पीछे एक उसी तरह चलते थे, जैसे भेड़ें एक-दूसरे के पीछे चलती हैं. किसी को अपनी बात रखने और आवाज उठाने का मौका नहीं मिलता था.अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को घर-घर तक पहुंचाएंगे और पंजाब में बीजेपी की सरकार बनाएंगे. पंजाब को गैंगस्टरवाद और दूसरी समस्याओं से मुक्ति दिलाने की जरूरत है."

पंजाब में नशे की समस्या को लेकर जौरामाजरा ने बेहद गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, "आज नशा पंजाब की हर मां, हर बहन और हर परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया है. नशे की वजह से परिवार उजड़ रहे हैं. एक ही परिवार के दो लोगों की 35 दिनों के भीतर मौत हो जाती है. किसी गांव में थोड़े ही समय के भीतर 30 लोगों की जान चली जाती है."

उन्होंने आगे कहा, "पंजाब में नशे की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अगर आपको दूध खरीदना है तो घर जाकर लेना पड़ेगा, लेकिन अगर चिट्टा (हेरोइन) खरीदना है तो सिर्फ फोन कर दीजिए, वह आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा. क्योंकि जब आप किसी पार्टी में होते हैं, तो आपको अपनी आवाज उठाने तक की इजाजत नहीं दी जाती."

पंजाब: 3 विधायकों ने छोड़ा AAP का साथ, 2027 में इन सीटों पर क्या होगा चुनावी समीकरण?

2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मिली राजनीतिक मजबूती

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तीन विधायकों का बीजेपी में शामिल होना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. इन नेताओं ने एक साथ आम आदमी पार्टी सरकार की कार्यशैली, आर्थिक स्थिति, कानून व्यवस्था और चुनावी वादों पर सवाल उठाए हैं. बीजेपी इसे पंजाब में अपने राजनीतिक विस्तार के मौके के तौर पर देख रही है.

वहीं, तीनों नेताओं के पार्टी छोड़ने से आम आदमी पार्टी के सामने अपने विधायकों को एकजुट रखने और सरकार के खिलाफ उठ रहे सवालों का जवाब देने की चुनौती बढ़ सकती है. अब देखना होगा कि बीजेपी में शामिल हुए ये तीनों नेता 2027 के चुनाव में पार्टी के लिए कितने प्रभावी साबित होते हैं.