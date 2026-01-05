Punjab News: पंजाब के रूपनगर जिले के नूरपुर बेदी इलाके में रात की गश्त के दौरान एक सड़क दुर्घटना में पुलिस कांस्टेबल जसविंदर सिंह की मौत हो गई. उनका साथी पुलिसकर्मी सुखविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटना 3 जनवरी को रात करीब 11:30 बजे हुई.

पेड़ से ऐसे टकराई कार

एफआईआर के मुताबिक, घायल पुलिसकर्मी सुखविंदर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी गांव हजारा ने बयान दिया कि 3 जनवरी की रात वह अपने साथी सीनियर कांस्टेबल जसविंदर सिंह के साथ रात करीब 11.30 बजे नाइट गश्त के संबंध में निजी कार में सवार होकर हयातपुर मार्केट से नूरपुरबेदी वापस आ रहे थे, जब वे जटपुर से आगे सत्संग घर के पास पहुंचे तो पीछे से एक सफेद रंग की कार ने उनकी कार से टक्कर मार दी, जिससे पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई.

राहगीर मौके पर इकट्ठा हो गए

इस हादसे में पुलिसकर्मी जसविंदर सिंह गाड़ी में फंस गया, जबकि दूसरा साथी सुखविंदर सिंह किसी तरह गाड़ी से बाहर आ गया. घटना के बाद आसपास के राहगीर मौके पर इकट्ठा हो गए. घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत इलाज के लिए गुरदेव अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जसविंदर सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुखविंदर सिंह को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया.

कार ड्राइवर की तलाश जारी

जसविंदर सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए श्री आनंदपुर साहिब ले जाया गया है. पुलिस ने अज्ञात कार ड्राइवर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इस संबंध में आई.ओ. इंस्पेक्टर बलवीर चंद ने बताया कि फरार कार ड्राइवर की तलाश की जा रही है जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

