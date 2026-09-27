फगवाड़ा: LPU में छात्रों का प्रदर्शन जारी, रेप मामले की जांच के लिए SIT गठित

पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में छात्रा से कथित रेप की खबर फैलने के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है. LPU के सामने छात्रों का प्रदर्शन अब भी जारी है. सैकड़ों छात्र अब भी सड़क पर बैठे हैं. यूनिवर्सिटी के गेट बंद किए जाने के बाद छात्रों में गुस्सा है. नाराज छात्रों ने एक गेट को जबरदस्ती खोल दिया है. वहीं, चंडीगढ़ अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग अब भी बंद है.

पुलिस ने रेप मामले की जांच के लिए एक SIT बनाई है, जिसमें फगवाड़ा के एसपी मेजर सिंह, डीएसपी पलविंदर सिंह, एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर और छात्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है.

LPU ने सोशल मीडिया पर किए गए दावों का किया खंडन

उधर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर किए गए दावों का खंडन किया है. यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉ. मोनिका गुलाटी ने एक वीडियो जारी कहा है कि अभी जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है. डॉ. मोनिका गुलाटी ने गर्ल्स हॉस्टल 3 के रुम नंबर 504 में रहने वाली तीन स्टूडेंट्स का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें ये छात्रा बता रही हैं कि उनके कमरे में कोई भी रेप जैसी घटना नहीं हुई है.

इन छात्राओं का ये भी कहना है कि पुलिस और अन्य छात्र बार-बार यहां आकर जांच के नाम पर उन्हें परेशान ना करें. उन्होंने कहा कि उनके हॉस्टल के कमरे में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और कोई ऐसी घटना होगी तो वो जरूर अपने माता-पिता को इनफॉर्म करेंगे.

झूठी कहानी से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश- मोनिका गुलाटी

डॉ. मोनिका गुलाटी ने वीडियो जारी कर कहा, ''मनगढ़ंत अफवाह और झूठी कहानी से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है. इन सब के पीछे कुछ लोगों का निहित स्वार्थ है और कुछ असामाजिक तत्व ऐसी बातें फैला रहे हैं.''

DSP ने प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों पर क्या कहा?

DSP ओंकार सिंह बराड़ ने कहा कि LPU में प्रदर्शन कर रहे बच्चों से हमारी बातचीत हो रही है. इनकी तीन मांगे थीं, जिनमें एक रेप मामले की FIR दर्ज करना शामिल था. एफआईआर दर्ज कर ली गई है. दूसरी मांग CCTV कैमरे को चेक करके जांच आगे बढ़ाना है तो CCTV की भी जांच की जा रही है और इसमें छात्रों के प्रतिनिधि भी हैं. तीसरी मांग हॉस्टल को लेकर है जिसे लेकर भी यूनिवर्सिटी प्रशाशन और छात्रों के बीच बात करवाई जाएगी.

बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए ये अफवाह फैली थी कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बाहरी व्यक्ति ने कथित तौर से एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है. इसके बाद छात्र भड़क गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया.

LPU बवाल पर पुलिस ने बताई वजह, SSP बोले- 'अफवाहों से इकट्ठा हुए छात्र'