डेयरी मालिकों के लिए बड़ी खबर! 25 दिसंबर से पहले कर लें ये काम, नहीं तो होगा कठोर एक्शन

Patiala News: पंजाब के पटियाला नगर निगम ने शहर में फैली डेयरियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पिछले कई सालों से डेयरियों को शहर की सीमा से बाहर ले जाने की योजना बन रही थी, लेकिन अब यह योजना तेजी से पूरा करने की तैयारी है. नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर के अंदर चल रहीं सभी डेयरियों को 25 दिसंबर तक बाहर ले जाना होगा. इसके लिए डेयरी मालिकों को पहले ही नोटिस देकर समय दिया गया है.

निगम कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की बैठक

नगर निगम कमिश्नर परमजीत सिंह ने निगम अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें तय किया गया कि शहर की सफाई, स्वास्थ्य और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए डेयरियों को शहर से बाहर ले जाना जरूरी है. बैठक में मेयर कुंदन गोगिया, विधायक शहरी अजीतपाल सिंह कोहली समेत कई अधिकारी मौजूद थे.

समस्याओं की वजह से बीमारियां फैलने का डर

अधिकारियों ने बताया कि डेयरियों से निकलने वाला गोबर, सीवरेज और अन्य कचरा सीधे सीवरेज लाइनों में डाला जाता है. इससे सीवरेज बार-बार चोक हो जाता है और नगर निगम को हर साल करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं. यह शहर के बजट पर भारी बोझ है. इसके अलावा डेयरियों में मक्खियों और बदबू के कारण आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा हो रहे हैं. कई बार इन समस्याओं के कारण बीमारियां फैलने का डर बना रहता है.

नगर निगम ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई डेयरी मालिक 30 दिसंबर तक अपनी डेयरी शिफ्ट नहीं करता तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई में पानी और सीवरेज के कनेक्शन काटना भी शामिल है. अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि डेयरी मालिक समय पर सहयोग करेंगे और तय स्थान पर अपनी डेयरियों को शिफ्ट करेंगे.

नगर निगम ने दी ये चेतावनी

बैठक में इंजीनियरिंग, लैंड ब्रांच और सैनिटेशन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि शहर को साफ-सुथरा रखना, स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाना और विकास कार्यों को बाधा रहित चलाने के लिए डेयरियों का शहर से बाहर जाना बेहद जरूरी है. नगर निगम ने साफ चेतावनी दी है कि इस नियम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह फैसला शहर के हित और लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.