पंजाब: तेजधार हथियार से महिला की हत्या, पति समेत 4 लोगों पर लगा आरोप, 7 साल पहले हुई थी शादी

Punjab News: पंजाब के पटियाला–राजपुरा सड़क पर स्थित गांव गंडा खेड़ी के पास एक महिला की बेरहमी से हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मृतका की पहचान रमनप्रीत कौर के रूप में हुई है. परिजनों ने इस हत्या के लिए उसके पति गुरमीत सिंह सहित चार लोगों को जिम्मेदार ठहराया है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

मृतका के भाई सिमरन सिंह ने बताया कि रमनप्रीत कौर की शादी करीब सात साल पहले हुई थी और शादी के बाद से ही परिवार में घरेलू विवाद चल रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि रमनप्रीत को लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. सिमरन सिंह की मासी ने बताया कि घटना वाले दिन पूरा परिवार एक शादी समारोह से लौटकर आया था. शाम करीब सात बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली कि रमनप्रीत के घर झगड़ा हो रहा है.

रमनप्रीत की हथियार से हत्या की गई

इसके बाद उन्होंने कई बार रमनप्रीत और उसके पति गुरमीत सिंह को फोन किया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया. चिंतित होकर परिवार के लोग सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि रमनप्रीत की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी आपत्ति के बावजूद शव को तुरंत अस्पताल भेज दिया.

सभी के खिलाफ मामला दर्ज

घनौर के डीएसपी हरमनप्रीत सिंह चीमा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतका मूल रूप से शाहबाद की रहने वाली थी और वहीं उसकी शादी हुई थी. उन्होंने कहा कि मृतका के भाई सिमरन सिंह के बयान के आधार पर उसके पति गुरमीत सिंह, जीजा, देवर मामा और सास के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.