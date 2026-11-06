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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपटियाला: कर्मभूमि एक्सप्रेस के डिब्बों में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप

पटियाला: कर्मभूमि एक्सप्रेस के डिब्बों में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप

पटियाला में कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन के चार डिब्बों में आग लगने से ट्रेन में मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया है. कुछ यात्रियों के इस आग की चपेट में आने की भी खबर है.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 06 Nov 2026 03:13 PM (IST)
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पंजाब के पटियाला- राजपुरा के पास सराय बंजारा के पास कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन के चार डिब्बों में आग लग गई. चलती ट्रेन में आग लगने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. कई यात्रियों के आग की चपेट में आने की भी खबर है. आग लगने के कारणों और नुकसान संबंधी विस्तृत जानकारी का अभी इंतजार है.

जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन पंजाब से बिहार की ओर जा रही थी और पटियाला में हादसे का शिकार हो गई. देखते ही देखते धुंए का गुबार हर तरफ फैल गया और यात्री डरकर ट्रेन से उतरने लगे. वहीं इस आग लगने की घटना के कई खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं.

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वहीं ये हादसा ऐसे समय में हुआ है, जब दिवाली के मौके पर ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं. कर्मभूमि एक्सप्रेस में आग लगने के बाद यात्रियों में चिंता का माहौल है. हालांकि इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है. समय रहते ही सभी यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए थे.

 

(खबर अपडेट की जा रही है.)

Published at : 06 Nov 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Patiala News PUNJAB NEWS
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