26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़, पंजाब से 2.5 किलो RDX के साथ 4 आतंकी गिरफ्तार
Punjab News: गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली हैं, पुलिस ने बब्बर खालसा के चार हैंडलरों को गिरफ़्तार किया है. उनके पास से ढाई किलो आरडीएक्स बरामद हुई है.
पंजाब के होशियारपुर में गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है. पुलिस ने पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में चार खतरनाक आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से करीब 2.5 किलो आरडीएक्स से भरा आईईडी बरामद किया गया है.
पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आतंकियों की पहचान दिलजोत सिंह, हरमन सिंह उर्फ हैरी उर्फ हरी, अजय उर्फ महिरा और अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श कंडोला के रूप में हुई है. ये सभी एसबीएस नगर जिले के राहों क्षेत्र के निवासी हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से दो पिस्तौल भी बरामद की हैं.
गणतंत्र दिवस पर बड़े हमले की साजिश नाकाम
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि यह आतंकी मॉड्यूल अमेरिका-आधारित बब्बर खालसा इंटरनेशनल हैंडलरों द्वारा संचालित किया जा रहा था. प्रारंभिक जांच से यह सामने आया है कि बरामद आईईडी का इस्तेमाल आगामी गणतंत्र दिवस समारोहों को ध्यान में रखते हुए एक सुनियोजित आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए किया जाना था.
अमेरिका से BKI हैंडलर दे रहे थे निर्देश
बीकेआई के हैंडलर अमेरिका में बैठकर इनका आतंकियों को निर्देश दे रहे थे, इन्हें पाकिस्तान की आईएसआई के द्वारा विस्फोटक पदार्थ मुहैया कराए जा रहे थे. ये गिरोह पंजाब की शांति भंग करने और टारगेटेड हमले करने के लिए तैयार किया गया था. पुलिस चारों आतंकियों से पूछताछ कर ही हैं. इनके अन्य साथियों को लेकर भी जानकारी ली जा रही है.
उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे और पीछे के संबंधों को स्थापित करने के लिए विस्तृत जांच जारी है. ऑपरेशन से संबंधित जानकारी साझा करते हुए होशियारपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप मलिक ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर होशियारपुर पुलिस और सीआई जालंधर की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से आरडीएक्स-आधारित आई.ई.डी. तथा दो पिस्तौल बरामद कीं.
'पेशाब की, नग्न कर वीडियो बनाया', BJP विधायक अंकुर राज तिवारी पार मारपीट का आरोप, FIR दर्ज
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL