पंजाब के इस जिले में पुलिस अधिकारियों की छुट्टियों पर लगाई गई रोक, सख्त फरमान जारी, जानें क्यों

Punjab News: पंजाब में रविवार 14 दिसंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन सख्त प्रबंध कर रहा है. इस संबंध में पंजाब के लुधियाना में पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जिसके चलते अब कोई भी पुलिसकर्मी बिना अनुमति के 17 दिसंबर तक घर नहीं जा पाएगा.

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया कदम

बता दें कि लुधियाना पुलिस कमिश्नर कार्यालय के जारी आदेशों में यह कहा गया है कि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव से संबंधित ड्यूटी निभाने के लिए सख्त सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं. इसलिए, पुलिस कमिश्नरेट, लुधियाना के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की हर तरह की छुट्टियों पर तुरंत रोक लगाई गई है.





रविवार 14 दिसंबर को होगी वोटिंग

यह ध्यान देने योग्य है कि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए वोटिंग रविवार, 14 दिसंबर को होगी. नतीजे 17 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद घोषित किए जाएंगे. छह महीने की देरी बार जिला परिषद की 357 और पंचायत समिति की 2863 सीटों पर रविवार को चुनाव होने जा रहे हैं, जिससे गांवों का विकास अब पटरी पर लौटने के उम्मीद है.

2863 पंचायत समिति जोन के लिए वोट डालेंगे लोग

जानकारी के मुताबिक, जिला परिषद की 357 और पंचायत समिति की 2863 पंचायत समिति जोन के लिए करोड़ों मतदाता वोट डालेंगे. साथ ही 17 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो सब साफ हो जाएगा कि पंजाब के गांवों का असली मूड किसकी तरफ है और साथ ही कि ग्रामीणों ने किस पर विश्वास करके अपना वोट दिया है.

