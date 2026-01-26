पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी इंदरजीत सिंह सिद्धू को सामाजिक सेवा और स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है. केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की. 80 वर्ष की उम्र में भी सिद्धू जिस अनुशासित और अनूठी दिनचर्या के साथ समाज सेवा में जुटे हैं, वह आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन चुकी है.

पुलिस सेवा से समाज सेवा तक का सफर

इंदरजीत सिंह सिद्धू ने वर्ष 1963 में पंजाब पुलिस जॉइन की थी. लंबे और जिम्मेदार सेवाकाल के बाद वे 1996 में उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद से सेवानिवृत्त हुए.

रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने आराम की राह नहीं चुनी, बल्कि समाज के लिए काम करने का संकल्प लिया. सेवानिवृत्ति के बाद से वे चंडीगढ़ में रहकर लगातार सामाजिक गतिविधियों और स्वच्छता अभियानों में सक्रिय हैं.

80 की उम्र में भी अनुशासित दिनचर्या

सिद्धू की खास बात उनकी दिनचर्या है. वे रोज सुबह तय समय पर उठते हैं, नियमित रूप से पैदल चलते हैं और इसके बाद सामाजिक कामों में लग जाते हैं. बुजुर्गों की मदद, जरूरतमंदों को मार्गदर्शन और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है. उनके करीबी बताते हैं कि उम्र उनके उत्साह के आड़े कभी नहीं आई.

इंदरजीत सिंह सिद्धू के अलावा इस साल कई और नामों को पद्मश्री के लिए चुना गया है. इनमें महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, खेल जगत से बलदेव सिंह, पंजाब से आध्यात्मिक क्षेत्र में योगदान देने वाले निरंजन दास, हरियाणा से कला क्षेत्र में खेमराज सुंद्रियाल और भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया शामिल हैं.

इंदरजीत सिंह सिद्धू का कहना है कि समाज को लौटाना हर नागरिक का कर्तव्य है. उनका पद्मश्री के लिए चयन न सिर्फ उनकी मेहनत की पहचान है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि उम्र कभी भी अच्छे काम की राह में रुकावट नहीं बनती.