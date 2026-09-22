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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: ASI हत्याकांड के बाद वर्दी न पहनने का आदेश? पुलिस ने साफ की तस्वीर

पंजाब: ASI हत्याकांड के बाद वर्दी न पहनने का आदेश? पुलिस ने साफ की तस्वीर

अमृतसर में ASI हरजीत सिंह की हत्या के बाद एक मैसेजं वायरल कर दावा किया जा रहा है कि पुलिस को ऑफ़ ड्यूटी वर्दी न पहनने के निर्देश दिए हैं. पुलिस के मुताबिक यह फेक खबर है.ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 22 Sep 2026 03:01 PM (IST)
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पंजाब के अमृतसर में एक सप्ताह पहले एएसआई (ASI) हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जिसके बाद पुलिस ने पाकिस्तान सीमा से लगे जिलों में पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

इसको लेकर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा है कि आईजी बॉर्डर राजेन ने अमृतसर ग्रामीण, बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट में एसएसपी को पत्र लिखकर विशेष निर्देश दिए हैं. जिनमें पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है. पंजाब पुलिस ने इस दावे का खंडन किया है. उसने बताया है कि पुलिस कर्मियों को लेकर ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया, जिसमें उन्हें ऑफ़ ड्यूटी पर वर्दी न पहनने की सलाह दी गयी है.

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क्या है दावा ?

सोशल मीडिया पर जारी एक ऑडियो में यह दावा किया जा रहा है, "आईजी द्वारा जारी की गयी चिट्ठी में स्पष्ट निर्देश हैं कि पुलिसकर्मी घर से ड्यूटी पर जाते समय ऑयर घर लौटते समय सादा कपड़ों में ही यात्रा करें. वर्दी पहनकर न आयें और न ही जाएँ. इसके साथ ही हिदायत दी गयी है कि निजी यात्रा के दौरान कोई भी ऐसा चिन्ह या वस्तु न हो जिससे उनकी पहचान पुलिसकर्मी के रूप में हो. निजी यात्रा के समय सुरक्षा प्रोटोकाल का पालन हर हाल में हो." ये पूरी तरह से  फेक है ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है.

महिला अधिकारी का ऑडियो वायरल-उठे सवाल 

उधर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने एक ऑडियो शेयर किया है. इस ऑडियो में दावा है कि अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट में तिनात एक महिला पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थों को पुलिस कमिश्नर की मीटिंग के बाद निर्देश दे रही है.

इस ऑडियो के दावे के मुताबिक, महिला अधिकारी के मुताबिक, ASI हरजीत सिंह के हत्यारों के एनकाउंटर के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इन लोगों को कहा गया था कि जितने ज्यादा पुलिस कर्मियों को मारेंगे, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा. इसलिए सभी पुलिस कर्मियों को हिदायत है कि वे घर से ड्यूटी पर आते और जाते सादा कपड़ों में रहें, सिर्फ ड्यूटी के दौरान ही वर्दी पहनी जाएगी.इसके साथ ही कोई भी पुलिसकर्मी निजी वाहन से ड्यूटी पर नहीं जाएगा, केवल पुलिस वाहनों का ही इस्तेमाल होगा.

ऑडियो में दावा है कि एनकाउंटर के बाद ये गैंग गुस्से में हैं और चार-पांच पुलिस कर्मियों की हत्या करना चाहते हैं. खासकर अमृतसर शहर में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है. फिलहाल पंजाब पुलिस ने इस तरह के किसी भी दावे और खबरों पर ध्यान न देने की बात कही है.

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Published at : 22 Sep 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Amritsar News PUNJAB NEWS
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