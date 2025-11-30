Punjab: भूकंप के नए नक्शे से पंजाब में हड़कंप! अमृतसर-जालंधर, चंडीगढ़ और पंचकुला डेंजर जोन में

Punjab News: देश का भूकंप खतरा नक्शा बदल गया है, जिसका सीधा असर पंजाब पर पड़ा है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने नया IS 1893 (2025) भूकंप नक्शा जारी किया है, जिसमें अब देश का 75 प्रतिशत हिस्सा डेंजर जोन में शामिल है. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सबसे खतरनाक जोन VI को जोड़ना है. देश के नए भूकंप नक्शे के अनुसार, 75 प्रतिशत आबादी अब सक्रिय भूकंप क्षेत्रों में रहती है. पहले चार जोन थे, लेकिन अब पांच जोन बनाए गए हैं और एक नया जोन VI जोड़ा गया है.

भूकंप क्षेत्र का विवरण:

जोन II: सबसे कम जोखिम, 11 प्रतिशत जमीन

जोन III: मध्यम जोखिम, 30 प्रतिशत जमीन

जोन IV: उच्च जोखिम, दिल्ली-एनसीआर शामिल है, 18 प्रतिशत जमीन

जोन V: बहुत ज्यादा जोखिम, कच्छ और उत्तर-पूर्व, 11 प्रतिशत जमीन

नया जोन VI: सबसे ज्यादा जोखिम, पूरा हिमालयी क्षेत्र, चंडीगढ़ और पंचकुला शामिल हैं

नक्शे के अनुसार, हिमालय के पास के क्षेत्र सबसे ज्यादा भूकंप की तीव्रता का अनुभव कर सकते हैं.

चंडीगढ़ और पंचकुला अब 'जोन VI' में

नए नक्शे में चंडीगढ़ और साथ लगते पंचकुला को सबसे खतरनाक जोन VI में शामिल किया गया है. इसका मतलब है कि यह क्षेत्र भविष्य में बहुत तेज भूकंपों के खतरे में हैं, क्योंकि यह हिमालय में सक्रिय फॉल्ट लाइनों के बहुत करीब स्थित हैं. इस जोन में इमारतों को अब सख्त नियमों के अधीन बनाना पड़ेगा.

'जोन V' में अमृतसर-जालंधर

पंजाब के प्रमुख शहरों, अमृतसर और जालंधर को अब जोन V (बहुत उच्च जोखिम) में रखा गया है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस जोन में होने का मतलब है कि एक बड़े और नुकसानदेह भूकंप की संभावना पहले से ज्यादा है. हरियाणा में अंबाला और करनाल भी इस जोन में शामिल हैं.

जोन VI और V में बनी सभी नई इमारतें, पुलों और अस्पतालों पर अब सख्त निर्माण मानदंड लागू होंगे. नींवों को 50 प्रतिशत तक मजबूत करने की जरूरत हो सकती है और स्टील का उपयोग लगभग दोगुना होने की उम्मीद है. इससे निर्माण की लागत 10-20 प्रतिशत बढ़ सकती है, लेकिन सुरक्षा कारणों से यह कदम जरूरी माना गया है. नए भूकंप के नक्शे के साथ, सरकार और विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि पंजाब के कमजोर क्षेत्रों के लोगों के लिए चौकस रहना और सुरक्षित निर्माण को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है.