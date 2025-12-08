पंजाब की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है क्योंकि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने साफ आरोप लगाया है कि राज्य में मुख्यमंत्री वही बनता है जो 500 करोड़ की अटैची देता है. उन्होंने कहा कि भले ही किसी पार्टी ने उनसे पैसे नहीं मांगे, लेकिन पंजाब की राजनीति में पैसे की ताकत ही फैसले करवाती है.

नवजोत कौर सिद्धू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सिद्धू कांग्रेस और प्रियंका गांधी से गहराई से जुड़े हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस में पहले से ही पांच नेता ऐसे हैं जो खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं और सिद्धू को प्रमोट नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि अगर किसी भी पार्टी ने सिद्धू को पंजाब सुधारने का अधिकार दिया, तो वह राज्य को गोल्डन स्टेट में बदल सकते हैं.

वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं- नवजोत कौर सिद्धू

उन्होंने कहा कि सिद्धू अभी राजनीति में सक्रिय नहीं हैं क्योंकि वह फिलहाल अच्छा पैसा कमा रहे हैं और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं. लेकिन जैसे ही कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री फेस घोषित करेगी, वह तुरंत सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे. नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि राजनीति बेहद फ्रस्टेशन भरी जिंदगी है, इसलिए बिना मजबूत भूमिका दिए उसमें लौटना आसान नहीं होता. उन्होंने फिर दोहराया कि सिद्धू के पास किसी भी पार्टी को देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन काम करने की क्षमता बेहद मजबूत है.

कांग्रेस में अंदरूनी कलह- नवजोत कौर सिद्धू

कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में पहले से पांच सीएम दावेदार मौजूद हैं और यही लोग सिद्धू को आगे नहीं आने देंगे. उन्होंने कहा कि सिद्धू के पास पैसा न सही, लेकिन जनता के लिए काम करने का जज्बा और विजन है. नवजोत कौर सिद्धू ने दावा किया कि अगर सिद्धू को मौका मिला तो वे पंजाब को एक स्वर्णिम राज्य में बदल देंगे. साथ ही कहा कि उनके पति हमेशा से कांग्रेस और प्रियंका गांधी के साथ जुड़े रहे हैं, इसलिए पार्टी को समझना चाहिए कि सिद्धू जैसे नेता को आगे रखकर ही पंजाब में नई ऊर्जा लाई जा सकती है.