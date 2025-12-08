कांग्रेस से सस्पेंड होने के बाद नवजोत कौर की पहली प्रतिक्रिया, 'मुझे आश्चर्य है कि...'

कांग्रेस से सस्पेंड किए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में पंजाब कांग्रेस की चीफ अमरिंदर राजा वडिंग पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा, "मैं एक असंवेदनशील, गैर-ज़िम्मेदार, नैतिक रूप से बेईमान और भ्रष्ट अध्यक्ष का साथ देने से इनकार करती हूं. मैं अपने उन सभी भाइयों और बहनों के लिए खड़ी हूं जिन्हें उनकी अक्षमता और गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार से ठेस पहुंची है. मैं उन्हें अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने से इनकार करती हूं. मुझे आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री उन्हें क्यों बचा रहे हैं?"