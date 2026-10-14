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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबमोहाली में पूर्व पार्षद के घर फायरिंग, जांच के घेरे में डॉनी बल गैंग

मोहाली में पूर्व पार्षद के घर फायरिंग, जांच के घेरे में डॉनी बल गैंग

जीरकपुर के बलटाना में पूर्व पार्षद के घर पर 7-8 राउंड फायरिंग की आशंका. एक साल पहले डॉनी बल गैंग ने परिवार को धमकी दी थी. पुलिस जांच में जुटी है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 14 Oct 2026 02:19 PM (IST)
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मोहाली में जीरकपुर के बलटाना इलाके में बुधवार (14 अक्टूबर) सुबह करीब 3 बजे पूर्व पार्षद के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने घर को निशाना बनाकर करीब 7 से 8 राउंड गोलियां चलाईं. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

जानकारी के अनुसार, घटना बलटाना क्षेत्र की है, जहां पूर्व पार्षद के घर को निशाना बनाया गया. अहले सुबह हुई इस फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया. शुरुआती जानकारी में 7 से 8 राउंड गोलियां चलने की आशंका जताई गई है. हालांकि, हमलावर कौन थे और उन्होंने किस वजह से फायरिंग की, इसका अभी पता नहीं चल पाया है.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले से जुड़े सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस अब हमलावरों की पहचान करने में जुटी है. इसके लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर किस रास्ते से आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद किस तरफ गए. इसके अलावा, फायरिंग के पीछे की वजह का भी पता लगाया जा रहा है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

एक साल पहले परिवार को मिली थी धमकी

इस मामले में करीब एक साल पुरानी धमकी का पहलू भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि उस समय डॉनी बल गैंग की तरफ से पूर्व पार्षद के परिवार को धमकी दी गई थी. इस संबंध में पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था.

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अब पुलिस पुरानी धमकी और ताजा फायरिंग के बीच किसी संभावित संबंध की जांच कर रही है. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि मौजूदा घटना का उस धमकी से कोई सीधा संबंध है या नहीं.

फिलहाल पुलिस की जांच जारी है. हमलावरों की पहचान, फायरिंग की वजह और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर पुलिस की ओर से आगे की जानकारी का इंतजार है.

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Published at : 14 Oct 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Mohali News PUNJAB NEWS
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