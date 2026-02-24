हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबमोगा: अवैध प्रेम संबंध में प्रेमी और प्रेमिका ने एक दूसरे पर चाकू से किया हमला, युवक की मौत

मोगा: अवैध प्रेम संबंध में प्रेमी और प्रेमिका ने एक दूसरे पर चाकू से किया हमला, युवक की मौत

Moga News: मृतक लवदीप सिंह के अपने ही मोहल्ले की एक शादीशुदा महिला अमन के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध थे. अमन की मां ने बताया कि अमन का उनके घर आना-जाना भी था.

By : तन्मय सामंता, मोगा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Feb 2026 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

मोगा के बुकनवाला रोड पर सोमवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां अवैध प्रेम संबंध को लेकर हुए विवाद में 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि युवक की प्रेमिका भी गंभीर रूप से घायल हो गई. मृतक की पहचान लवदीप सिंह (27) के रूप में हुई है.

मृतक लवदीप सिंह के अपने ही मोहल्ले की एक शादीशुदा महिला अमन के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध थे और दोनों का एक-दूसरे के घर आना-जाना था. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले लवदीप सिंह का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था. इस दौरान प्रेमी और प्रेमिका के बीच विवाद के बाद चाकू से हमला हुआ, जिसमें युवक की मौत हो गई जबकि महिला घायल हो गई है.

प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका

सोमवार (23 फरवरी) की दोपहर अमन अपने दो बच्चों को साथ लेकर लवदीप सिंह के घर उसका हालचाल जानने पहुंची थी. इसी दौरान कमरे के अंदर दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई. आरोप है कि दोनों ने एक-दूसरे पर चाकू से वार किए. 

इस दौरान जब बच्चों के रोने-चिल्लाने की आवाज आई तो लवदीप सिंह की माता कमरे में पहुंचीं. उन्होंने देखा कि उनका बेटा खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जबकि अमन भी गंभीर रूप से घायल थी. लवदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई.

घायल प्रेमिका को अस्पताल में कराया भर्ती

घायल अमन को तुरंत मोगा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोगा सिविल अस्पताल में रख दिया और आगे की जांच शुरू कर दी है.

मृतक लवदीप की मां ने दी यह जानकारी

लवदीप की माता ने बताया कि सोमवार की दोपहर अमन हमारे घर पर दोनों बच्चों को लेकर आई थी. इस बीच वह उनके लिए चाय बनाने के लिए रसोई में गईं. उस समय कमरे के अंदर अमन, उसके दोनों बच्चे और लवदीप मौजूद थे. कुछ देर बाद कमरे से चीखने की आवाज सुनकर जब वह अंदर गईं तो देखा कि उनका बेटा खून से लथपथ पड़ा था और उसकी मौत हो चुकी थी.

उन्होंने बताया कि अमन शादीशुदा है और उनके बेटे लवदीप के साथ उसके प्रेम संबंध थे. अमन का उनके घर आना-जाना भी था. उन्होंने कहा कि बेटा कुंवारा था. माता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या अमन ने की है.

घायल प्रेमिका अमन ने क्या बताया?

घायल अमन ने बताया कि लवदीप सिंह उस पर लगातार अपने पति से तलाक लेने का दबाव बना रहा था और उस पर शक करता था. अमन के अनुसार, लवदीप ने ऑनलाइन चाकू मंगवाया था. सोमवार को लवदीप ने चाकू से उस पर हमला कर दिया और बाद में खुद को भी चाकू मार लिया.

घटना पर क्या बोले थाना सिटी पुलिस प्रभारी

थाना सिटी साउथ के प्रभारी भलविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मोगा के बुकान वाला रोड पर एक युवक लवदीप सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जबकि उसके साथ मौजूद एक युवती घायल हो गई है. घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. 

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उनके आधार पर बनती कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. मामले की जांच जारी है.

Published at : 24 Feb 2026 02:49 PM (IST)
Punjab Police Moga News PUNJAB NEWS
