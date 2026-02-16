पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इन जातियों को साधने की तैयारी में AAP! बन सकते हैं दो डिप्टी सीएम

पंजाब में आम आदमी पार्टी की मोगा रैली के बाद दो डिप्टी CM बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है. पार्टी के मंत्रियों और विधायकों की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें एक अनुसूचित जाति और एक अपर कास्ट विधायक को डिप्टी CM बनाने पर रायशुमारी होगी. यह बैठक रैली के तुरंत बाद आयोजित की जा रही है.

AAP ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में दलित डिप्टी CM बनाने का वादा किया था, जिसे अब अमल में लाने की अटकलें लगाई जा रही हैं. सूत्रों के मुताबिक पार्टी संगठन सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति पर विचार कर रहा है. बैठक में विधायकों की राय लेकर अंतिम फैसला तय किया जा सकता है.

मोगा रैली और बड़े नेताओं की मौजूदगी

‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ मुहिम के तहत मोगा के पास किल्ली चहलां गांव में विशाल रैली आयोजित की गई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद ट्वीट कर रैली में शामिल होने की पुष्टि की, जबकि वह मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं, माना जा रहा था कि वे इस रैली में शामिल नहीं होंगे, लेकिन 16 फरवरी को दी गई जानकारी के बाद समर्थकों में उत्साह बढ़ गया है.

वहीं पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रैली को संबोधित करेंगे. उनके साथ पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा भी मंच साझा करेंगे. रैली को संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन और आगामी रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

मोगा का राजनीतिक महत्व

मोगा को मालवा का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है, जहां से माजहा, मालवा और दोआबा क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. यही कारण है कि राजनीतिक दल अक्सर यहां से बड़े संदेश देने की कोशिश करते हैं. जिले का किसान आंदोलनों और यूनियन गतिविधियों से गहरा संबंध रहा है.

मोगा लंबे समय से पंजाब की राजनीति का केंद्र रहा है. ऐसे में रैली के बाद होने वाली AAP की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है. कयास लगाए जा रहे हैं कि संगठनात्मक फेरबदल या नई राजनीतिक घोषणा के जरिए बड़ा संदेश दिया जा सकता है.