दलजीत सिंह मौत मामले में SAD ने सरकार को घेरा, PM रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

पंजाब के मानसा में दलजीत सिंह की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. अकाली दल की नेता और बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भगवंत मान सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि दलजीत सिंह की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है.

हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर आरोप लगाते हुए एक्स पर लिखा, ''पूरा सरकारी तंत्र पुलिस-तस्कर-प्रशासन और राजनेता के गठजोड़ बचाने के लिए दिन-रात काम कर रहा है, ताकि उनकी अवैध वसूली पर कोई आंच न आए.''

𝗗𝗮𝗹𝗷𝗶𝘁 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗵’𝘀 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗺𝗼𝗿𝘁𝗲𝗺 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗦 𝗗𝗘𝗔𝗧𝗛 𝗗𝗨𝗘 𝗧𝗢 𝗗𝗥𝗨𝗚 𝗢𝗩𝗘𝗥𝗗𝗢𝗦𝗘! Today, I CHALLENGE @AAPPunjab Govt under Guru Dokhi @BhagwantMann to immediately make the ORIGINAL postmortem report PUBLIC! This entire incident clearly establishes that AAP Govt itself is the ‘KINGPIN’ of the drug menace in Punjab. The Govt & Police went overboard to stage a cover-up where a case of drug overdose, which the victim’s family themselves are claiming, is forcefully being converted into a ‘murder’. 𝗧𝗵𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗺𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗲𝗿𝘆 𝗶𝘀 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗹𝗼𝗰𝗸 𝘁𝗼 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗘𝗖𝗧 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗲𝗹𝗹-𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗲-𝘀𝗺𝘂𝗴𝗴𝗹𝗲𝗿-𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻-𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮𝗻 𝗻𝗲𝘅𝘂𝘀 𝘀𝗼 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗛𝗔𝗙𝗧𝗔𝗦 𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗼𝘁 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁𝗲𝗱! 𝗜 𝗪𝗜𝗟𝗟 𝗡𝗢𝗧 𝗟𝗘𝗧 𝗗𝗔𝗟𝗝𝗜𝗧 𝗦𝗜𝗡𝗚𝗛’𝗦 𝗗𝗘𝗔𝗧𝗛 𝗕𝗘 𝗦𝗪𝗘𝗣𝗧 𝗨𝗡𝗗𝗘𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗣𝗘𝗧. I stand with his family and will fight relentlessly until those responsible are held accountable, and justice is delivered. #JusticeForDaljitSingh — Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) October 31, 2026

'AAP सरकार तुरंत असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करे'

SAD नेता ने आगे लिखा, ''आज, मैं 'गुरु द्रोही' भगवंत मान के नेतृत्व वाली AAP पंजाब सरकार को चुनौती देती हूं कि वे तुरंत असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करें. यह पूरी घटना साफ तौर पर साबित करती है कि पंजाब में ड्रग्स की समस्या के पीछे खुद AAP सरकार ही किंगपिन है.

दलजीत सिंह की मौत के मामले को दबने नहीं दूंगी- हरसिमरत कौर

हरसिमरत कौर बादल ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि सरकार और पुलिस मामले को छिपाने के लिए हदें पार कर रही हैं. उन्होंने कहा, ''ड्रग ओवरडोज के मामले को जबरदस्ती 'हत्या' का रूप दिया जा रहा है, जबकि परिवार भी ड्रग ओवरडोज से मौत का दावा कर रहा है. मैं दलजीत सिंह की मौत के मामले को दबने नहीं दूंगी. मैं उनके परिवार के साथ खड़ी हूँ और तब तक लगातार लड़ती रहूंगी, जब तक कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह न ठहराया जाए और इंसाफ न मिल जाए.''

हरसिमरत कौर बादल ने दलजीत के परिवार से की थी मुलाकात

इससे पहले 29 अक्टूबर को शिरोमणि अकाली दल की और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मानसा जिले के भम्मे कलां गांव पहुंचकर दलजीत सिंह के परिवार से मुलाकात की थी. इस दौरान भी उन्होंने पंजाब पुलिस और आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि दलजीत सिंह का परिवार इतना भयभीत है कि उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

अमृतसर: AAP सरपंच के बेटे को गोलियों से भूना, मौके पर मौत, हत्या से सनसनी