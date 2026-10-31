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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबदलजीत सिंह मौत मामले में SAD ने सरकार को घेरा, PM रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

दलजीत सिंह मौत मामले में SAD ने सरकार को घेरा, PM रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

मानसा में दलजीत सिंह की मौत के मामले में अकाली नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार को घेरा है. पूरा सरकारी तंत्र पुलिस-तस्कर-प्रशासन और नेताओं के गठजोड़ बचाने के लिए दिन-रात काम कर रहा है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 31 Oct 2026 05:50 PM (IST)
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पंजाब के मानसा में दलजीत सिंह की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. अकाली दल की नेता और बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भगवंत मान सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि दलजीत सिंह की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है.

हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर आरोप लगाते हुए एक्स पर लिखा, ''पूरा सरकारी तंत्र पुलिस-तस्कर-प्रशासन और राजनेता के गठजोड़ बचाने के लिए दिन-रात काम कर रहा है, ताकि उनकी अवैध वसूली पर कोई आंच न आए.''

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'AAP सरकार तुरंत असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करे'

SAD नेता ने आगे लिखा, ''आज, मैं 'गुरु द्रोही' भगवंत मान के नेतृत्व वाली AAP पंजाब सरकार को चुनौती देती हूं कि वे तुरंत असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करें. यह पूरी घटना साफ तौर पर साबित करती है कि पंजाब में ड्रग्स की समस्या के पीछे खुद AAP सरकार ही किंगपिन है.

दलजीत सिंह की मौत के मामले को दबने नहीं दूंगी- हरसिमरत कौर

हरसिमरत कौर बादल ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि सरकार और पुलिस मामले को छिपाने के लिए हदें पार कर रही हैं. उन्होंने कहा, ''ड्रग ओवरडोज के मामले को जबरदस्ती 'हत्या' का रूप दिया जा रहा है, जबकि परिवार भी ड्रग ओवरडोज से मौत का दावा कर रहा है. मैं दलजीत सिंह की मौत के मामले को दबने नहीं दूंगी. मैं उनके परिवार के साथ खड़ी हूँ और तब तक लगातार लड़ती रहूंगी, जब तक कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह न ठहराया जाए और इंसाफ न मिल जाए.''

हरसिमरत कौर बादल ने दलजीत के परिवार से की थी मुलाकात

इससे पहले 29 अक्टूबर को शिरोमणि अकाली दल की और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मानसा जिले के भम्मे कलां गांव पहुंचकर दलजीत सिंह के परिवार से मुलाकात की थी. इस दौरान भी उन्होंने पंजाब पुलिस और आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि दलजीत सिंह का परिवार इतना भयभीत है कि उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 31 Oct 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Harsimrat Kaur Badal Daljit Singh Mansa News
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