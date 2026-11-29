भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने परिसीमन के बाद सीटों का विवरण पेश किया है. देश की राजनीति में इन दिनों परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. इस मुद्दे पर मोदी सरकार संसद में विधेयक लाने की तैयारी में है. वहीं विपक्ष इसका विरोध करने के लिए एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है.

इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने परिसीमन (Delimitation) के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सीटों का विवरण कैसा हो जाएगा. इसको लेकर पूरी जानकारी साझा की है. उन्होंने अलग-अलग राज्यों में सीटों की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है.

सांसद ने साझा किया सीटों का विवरण

मनीष तिवारी के मुताबिक, हिंदी भाषी क्षेत्र (Hindi Heartland) के 07 राज्यों में लगभग 104 सीटें, पूर्व और पूर्वोत्तर (East and North East) के 10 राज्यों लगभग 46 सीटें, दक्षिण (South) के 8 राज्यों में लगभग 69 सीटें, पश्चिम (West) के 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 39 सीटें, उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत (North and North West India) के 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 22 सीटें बढ़ जाएंगी.

मनीष तिवारी ने तर्क देते हुए कहा कि उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत, जिसने भारत के विभाजन के समय सबसे अधिक नुकसान झेला था और जो उत्तर व उत्तर-पश्चिम दिशा में भारत का प्रहरी (sentinel) है, वह इस परिसीमन प्रक्रिया में सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला इलाका होगा.

8 महीने पहले विफल होने के बाद फिर से आ रहा बिल

131वें संविधान संशोधन से जुड़े विधेयक के लोकसभा में आठ महीने पहले विफल होने के बाद केंद्र सरकार सोमवार से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में संशोधित प्रस्ताव लेकर आ रही है। सरकार इस बार विधेयक को निर्णायक समर्थन के साथ पारित कराने को लेकर आश्वस्त है. वहीं कांग्रेस इस बिल का कड़ा विरोध कर रही है. साथ ही अन्य विपक्षी दलों से भी इस बिल का विरोध करने की अपील कर रही है.

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