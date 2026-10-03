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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबअमृतसर: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या, दिनदहाड़े मारी गोली

अमृतसर: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या, दिनदहाड़े मारी गोली

पंजाब के अमृतसर में मेकअप आर्टिस्ट मैड संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस बीच अस्पताल ले जाते समय संधू की मौत हो गई.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 03 Oct 2026 08:59 PM (IST)
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पंजाब के अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई. गोली लगने के बाद मैड संधू सड़क पर गिरते हुए दिखाई दिए. दरअसल गोली लगने की घटना के बाद मैड संधू का सड़क पर गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. मैड संधू खून से लथपथ हालत में सड़क पर पड़े मिले. इसके बाद वायरल वीडियो से हंगामा मच गया.

घटना के बाद अस्पताल ले जाते समय मैड संधू की मौत हो गई. अमृतसर में हुई इस गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई. इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है.

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कई मुद्दों उठाने की वजह से होते थे ट्रोल

मैड संधू मधुसूधन नाम से मशहूर थे. वह अक्सर पॉडकास्ट में गेस्ट मेकअप, फिल्म इंडस्ट्री समेत जेंडर इश्यूज को लेकर चर्चा करते थे. इस दौरान सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलिंग का भी खूब सामना करना पड़ता था. उन्होंने कई बार कहा था कि मुझे भगवान ने जैसा बनाया है मैं वैसा ही हूं.

बता दें कि मैड संधू की हत्या से ठीक एक साल पहले इस तरह की घटना को बठिंडा में भी अंजाम दिया गया था. जिसकी जिम्मेदारी कट्टरपंथी सिख संगठन ने लेते हुए कहा था कि उनके वीडियो अश्लील होते थे.

एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने क्या बताया?

एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने घटना को लेकर बताया कि दो अज्ञात लोगों ने करीब शाम 6 बजे मैड संधू पर गोली चलाई. फिलहाल पुलिस द्वारा इस पूरी वारदात की छानबीन की जा रही है. घटना में शामिल आरोपियों को लेकर भी जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस द्वारा हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस द्वारा वायरल वीडियो को लेकर भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. फिलहाल यह घटना इलाके में चर्चा के केंद्र में है.

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Input By : गगनदीप

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 08:44 PM (IST)
Tags :
Amritsar News PUNJAB NEWS
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