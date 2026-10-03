अमृतसर: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या, दिनदहाड़े मारी गोली
पंजाब के अमृतसर में मेकअप आर्टिस्ट मैड संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस बीच अस्पताल ले जाते समय संधू की मौत हो गई.
पंजाब के अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई. गोली लगने के बाद मैड संधू सड़क पर गिरते हुए दिखाई दिए. दरअसल गोली लगने की घटना के बाद मैड संधू का सड़क पर गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. मैड संधू खून से लथपथ हालत में सड़क पर पड़े मिले. इसके बाद वायरल वीडियो से हंगामा मच गया.
घटना के बाद अस्पताल ले जाते समय मैड संधू की मौत हो गई. अमृतसर में हुई इस गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई. इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है.
कई मुद्दों उठाने की वजह से होते थे ट्रोल
मैड संधू मधुसूधन नाम से मशहूर थे. वह अक्सर पॉडकास्ट में गेस्ट मेकअप, फिल्म इंडस्ट्री समेत जेंडर इश्यूज को लेकर चर्चा करते थे. इस दौरान सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलिंग का भी खूब सामना करना पड़ता था. उन्होंने कई बार कहा था कि मुझे भगवान ने जैसा बनाया है मैं वैसा ही हूं.
बता दें कि मैड संधू की हत्या से ठीक एक साल पहले इस तरह की घटना को बठिंडा में भी अंजाम दिया गया था. जिसकी जिम्मेदारी कट्टरपंथी सिख संगठन ने लेते हुए कहा था कि उनके वीडियो अश्लील होते थे.
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने क्या बताया?
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने घटना को लेकर बताया कि दो अज्ञात लोगों ने करीब शाम 6 बजे मैड संधू पर गोली चलाई. फिलहाल पुलिस द्वारा इस पूरी वारदात की छानबीन की जा रही है. घटना में शामिल आरोपियों को लेकर भी जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस द्वारा हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस द्वारा वायरल वीडियो को लेकर भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. फिलहाल यह घटना इलाके में चर्चा के केंद्र में है.
पंजाब चुनाव से पहले AAP विधायक सुखवीर मैसरखाना पर एक्शन, पार्टी से किया गया बाहर