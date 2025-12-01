Punjab: लुधियाना में बड़ी वारदात, शादी के मौके पर हुई 50 राउंड फायरिंग, आप विधायक भी थे मौजूद

Punjab News: पंजाब के लुधियाना के पक्खोवाल रोड पर बाथ कैसल में एक शादी समारोह के दौरान दो गिरोहों के बीच गोलीबारी हुई. गोलीबारी में एक आदमी और एक महिला की मौत हो गई. इस दौरान कई वीआईपी, राजनेता और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे. बच्चों के साथ लोग अपनी जान बचाने के लिए मेजों के नीचे छिप गए. मैरिज पैलेस सुबह तक तहस-नहस देखा गया.

20 से 25 गोलियां चलाई गईं- पुलिस

बता दें कि मृतक की पहचान वासू के रूप में हुई है. उसके साले पारुल का दावा है कि जब उसने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो वीआईपी की मौजूदगी में 50-60 राउंड गोलियां चलाई गईं. पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा का कहना है कि 20 से 25 गोलियां चलाई गईं. घटना के समय 700-800 लोग मौजूद थे. मामले में अपराधियों के साथ पैलेस प्रबंधन और उन्हें आमंत्रित करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इसमें दूल्हे के दोस्त वासू और दूल्हे की मासी नीरू छाबड़ा मारे गए. यह बताया गया है कि नीरू की मौत उसके जन्मदिन वाले दिन ही हुई. उसका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा.

गोलियां चलने पर भागे लोग

पैलेस के हलवाई जसविंदर सिंह ने बताया कि कल रात गोलियां चलीं. जब यह हुआ तो हम रसोई में थे. सिर्फ 'भागो, भागो' की आवाज आ रही थी. सब लोग कुछ उधर भाग रहे थे. यह लगभग आधे घंटे तक चला. पार्टी में लगभग 700-800 लोग थे. रिपोर्ट बताती हैं कि एक महिला और एक आदमी को गोली मारी गई. समय 12:30 से 1:45 बजे का था.

बंदूक वाले लोग आए, दोनों तरफ से गोलियां चलीं

चश्मदीद सूरज ने बताया कि कुछ आदमी मंत्रियों जैसे लग रहे थे. बंदूकें लेकर कुछ लोग भी आए थे. वे आए और 10 मिनट के लिए खड़े रहे. दूल्हा आ गया था. इस दौरान दो समूहों ने गोलीबारी शुरू कर दी. सूरज ने कहा कि दूल्हे वाले एक तरफ भाग गए, जबकि मंत्री के साथ आने वाले गेट की ओर भाग गए. वहां बड़ी संख्या में गोलियां चलाई गईं. गोलियों के खोल भी मिले. एक महिला की मौत हो गई, पेट में गोली लगी. कई और मौत से बच गए. पैलेस के अंदर का कांच का सामान भी टूट गया.

एक तरफ अंकुर, जसबीर सिंह, रूबल प्रधान, जितेंद्र कुमार डाबर और उनके चार-पांच साथी शामिल थे. दूसरी तरफ शुभम मोटा, युवराज सिंह, एक सरदार, और चार-पांच और शामिल थे. दोनों पार्टियां घातक हथियारों के साथ पहुंचीं और एक दूसरे को मारने के इरादे से गोलीबारी की.