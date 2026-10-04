मैड संधु हत्याकांड की इस गैंग ने ली जिम्मेदारी, लॉरेंस बिश्नोई को भी चेतावनी

अमृतसर में मैड संधु हत्याकांड को लेकर गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों की कथित ऑडियो सामने आने के बाद पंजाब की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. कथित ऑडियो में गोल्डी ढिल्लों मैड संधु की हत्या को लेकर बात करता सुनाई दे रहा है. वह कह रहा है कि मैड संधु का कत्ल इसलिए करवाया गया क्योंकि वह जेनरेशन को खराब कर रहा था. इसके साथ ही उसने उन स्कूलों और संस्थाओं को भी चेतावनी दी है, जो मैड संधु को गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं.

कथित ऑडियो में गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी चेतावनी दी गई है. इसमें कहा गया है कि वह साबरमती जेल में भी सुरक्षित नहीं है. इस कथित ऑडियो के सामने आने के बाद पंजाब में गैंगस्टरों के बीच चल रही गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

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गुरजीत सिंह औजला ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा, "यह बेहद दुखद है कि मैड संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक सरपंच की भी हत्या कर दी गई. पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है. इसके अलावा, आम आदमी पार्टी के अपने ही विधायकों ने तथाकथित 'शिक्षा क्रांति' को लेकर सवाल खड़े किए हैं."

#WATCH | Amritsar | On the law and order situation in Punjab, Congress MP Gurjeet Singh Aujla says, "It is deeply distressing that Mad Sandhu was shot dead and a Sarpanch was murdered; the law and order situation in Punjab has completely collapsed. Furthermore, questions have even been raised by their own MLAs regarding the so-called "education revolution." All in all, the Aam Aadmi Party came here solely to plunder the state with both hands...No one is safe, not even businessmen. Everyone, from small shopkeepers to prominent figures, is receiving threat calls and being extorted; people are openly collecting bags full of extortion money. Are the police unaware? Is the Chief Minister unaware? Punjab has completely failed to maintain law and order; neither the central nor the state government is paying attention, and it represents a massive failure on the part of the Chief Minister" — ANI (@ANI) October 4, 2026

उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर, आम आदमी पार्टी यहां केवल दोनों हाथों से राज्य को लूटने के लिए आई थी. कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि कारोबारी भी नहीं. छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों और प्रमुख लोगों तक, सभी को धमकी भरे फोन आ रहे हैं और उनसे रंगदारी वसूली जा रही है. लोग खुलेआम रंगदारी की रकम से भरे बैग इकट्ठा कर रहे हैं. क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है?"

औजला ने आगे कहा, "पंजाब कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल रहा है. न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है. यह मुख्यमंत्री की ओर से बहुत बड़ी विफलता है."

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