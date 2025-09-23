पंजाब के लुधियाना जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक कांग्रेस नेता के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे. उन्होंने युवक को अहाते (शराब पीने का ठिकाना) में घेरा और गोलियां मारीं. वारदात के बाद खून में लथपथ अवस्था में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई है, जो लुधियाना में यूथ कांग्रेस नेता अनुज कुमार का भाई था. यह घटना हलका साहनेवाल के नंदपुर सूए के पास हुई. फिलहाल, थाना साहनेवाल के एसएचओ गुरमुख सिंह के नेतृत्व में पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

पैसे मांगने पर शुरू हुई बहस

जानकारी के अनुसार, नंदपुर सूए के पास कांग्रेस नेता के भाई अमित अहाता चलाता था. उन्होंने बताया कि बीती रात करीब 10.45 बजे अमित अपने अहाते के पास ही था. अहाते में 3 युवक बाइक पर आए जिन्होंने कुछ खाना-पीना खाया. इसके बाद जब उनसे पैसे मांगे गए तो उन लोगों ने बहस शुरू कर दी.

अमित ने उन युवकों से कहा कि आप लोगों ने खाना खाया है तो पैसे दीजिए. यह सुनते ही एक बदमाश ने पिस्टल निकाल कर फायर कर दिया. गोली अमित के दिल के पास लगी. वह उसी समय खून से लथपथ हालत में जमीन पर गिर गया. अमित के घर वालों रो तुरंत अहाता कर्मी ने सूचित किया. जब तक घर वाले मौके पर पहुंचे, अमित का काफी खून बह चुका था. उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत डिक्लेयर कर दिया.