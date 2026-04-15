Ludhiana: शादी का वादा बना मौत की वजह! मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर लड़की ने नहर में मारी छलांग

Suicide Case Ludhiana: पंजाब के लुधियाना के मुल्लापुर दाख़ा के पास गांव गाहौर से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक लड़की ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है. मृतक की मां का आरोप है कि एक युवक ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और फिर बाद में मानसिक रूप से शोषण करना शुरू कर दिया.

परिवार के मुताबिक, युवक की हरकतों से परेशान होकर लड़की ने यह कदम उठाया और आत्महत्या कर ली. मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने मंगलवार रात को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

क्या कहकर घर से निकली थी लड़की?

बताया गया है कि लड़की अपने परिवार को यह कहकर घर से निकल गई थी कि वह लुधियाना के मॉडल टाउन स्थित बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे मत्था टेकने जा रही है. जब वह काफी समय तक वापस नहीं आई, तो परिवार ने उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करके उससे संपर्क करने की कोशिश की.

जानकारी के अनुसार, लड़की के पिता ने डेहलों थाने में पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 12 अप्रैल 2026 को घर से बाहर निकली थी, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल.

अज्ञात कॉल से मिली मौत की खबर

परिजनों ने बताया कि जब उन्होंने उसके नंबर पर कॉल किया तो एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन उठाया और उन्हें बताया कि घवद्दी गांव के पास एक लड़की का लाश नहर के किनारे पड़ा है. उन्होंने बताया कि लड़की ने नहर में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है. घटना की सूचना मिलने पर परिवार के सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे. वहां पहुंच कर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का लाश नहर के किनारे पड़ा हुआ है.

शादी का झांसा देकर किया शोषण

मृतक की मां ने आरोप लगाया कि मनजीत सिंह उर्फ ​​जीत नामक एक युवक ने शादी का झांसा देकर उनकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे और बाद में उसे मानसिक रूप से परेशान करता था. परिवार का कहना है कि इसी कारण उनकी बेटी ने यह सख्त कदम उठाया.