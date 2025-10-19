लुधियाना: रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर 30 राउंड फायरिंग, मांगी 5 करोड़ की फिरौती

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबलुधियाना: रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर 30 राउंड फायरिंग, मांगी 5 करोड़ की फिरौती

Ludhiana News: लुधियाना में रियल एस्टेट कारोबारी नंदलाल के घर पर कौशल चौधरी गिरोह ने 30 राउंड फायरिंग की और 5 करोड़ की फिरौती मांगी. बाइक सवार बदमाश चिट्ठी छोड़कर गए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 19 Oct 2025 02:14 PM (IST)
पंजाब के लुधियाना में एक रियल एस्टेट कारोबारी नंदलाल के घर पर 30 राउंड फायरिंग हुई. इस दिल दहला देने वाली वारदात में गैंगस्टर कौशल चौधरी के गिरोहा का हाथ बताया जा रहा है. दरअसल, धड़ाधड़ गोलीबारी के बाद बाइक पर सवार बदमाश घर के बाहर एक चिट्ठी छोड़कर गए ते, जिसपर कौशल चौधरी ग्रुप का नाम लिखा था. 

चिट्ठी के जरिए बदमाशों ने रियर एस्टेट कारोबारी के सामने पांच करोड़ रुपये फिरौती की मांग रखी है. बताया जा रहा है कि घर पर गोलियां लगने से बालकनी के शीशे टूट गए और काफी नुकसान हुआ है. मौके पर जो पर्ची मिली है, उसमें 'कौशल चौधरी ग्रुप' और '5 करोड़' लिखा हुआ है. वारदात के बाद कारोबारी ने इसकी शिकायत तुरंत पुलिस में की. 

पुलिस के हाथ अब भी खाली

सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की नाकेबंदी कर दी. पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है, ताकि बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके. अभी तक फायरिंग करने वालों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है.

कौन हैं रियल एस्टेट कारोबारी नंदलाल?

नंदलाल साल 2006 में सेना से सूबेदार पद से रिटायर हुए थे और अब लुधियाना में रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं. उनके 2 बेटे हैं, जिनमें से एक डॉक्टर और दूसरा बैंक मैनेजर है. फिल्हाल, पुलिस ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है.

Published at : 19 Oct 2025 02:14 PM (IST)
Tags :
Ludhiana News PUNJAB NEWS
