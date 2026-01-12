एक्सप्लोरर
लुधियाना: रोहित गोदारा गैंग के दो गैंगस्टर्स के साथ पुलिस का एनकाउंटर, अस्पताल में भर्ती
लुधियाना में रोहित गोदारा गैंग के गैंगस्टर्स के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ. दोनों गैंगस्टर गंभीर घायल हैं और दोनों को अस्पताल ले जाया गया है. पिछले दिनों लुधियाना में दुकान पर फायरिंग करने के मामले ये दोनों शामिल थे. लुधियाना के हैबोवाल इलाके में मुठभेड़ हुई है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
