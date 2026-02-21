लुधियाना: बदमाशों ने की लूट की कोशिश तो NRI महिला ने ललकारा, तलवार लेकर पीछे दौड़ीं
Ludhiana News: लुधियाना के डेहलों इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने चलती कार के शीशे पर अंडे फेंके. ऑस्ट्रेलिया से आई एनआरआई महिला हरजिंद कौर तलवार लेकर बदमाशों के पीछे भागी.
पंजाब के लुधियाना से सोशल मीडिया पर एक एनआरआई महिला की दिलेरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो लुधियाना के डेहलों इलाके का है. वीडियो में महिला लुटेरों के पीछे तलवार लेकर दौड़ रही है. दावा किया जा रहा है कि यह महिला ऑस्ट्रेलिया से आई एनआरआई हैं.
वीडियो में मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरे कार के शीशे पर अंडे मारकर कार सवार महिलाओं को लूटने की कोशिश करते हैं. इतने में कार चला रही एनआरआई महिला तलवार लेकर बाहर निकलने लगती है तो उसके साथ बैठी एक बुजुर्ग महिला उसे रोकने की कोशिश करती है. महिला हाथ में तलवार लेकर बाहर निकलती है और लुटेरों का पीछा करते हुए दौड़ने लगती है. यही नहीं, महिला लुटेरों को ललकार भी रही है. इस पूरी घटना को कार में बैठी अन्य महिला ने शूट किया है.
ऑस्ट्रेलिया से आई हैं हरजिंद कौर
वीडियो में जो महिला तलवार लेकर लुटेरों का पीछा करते हुए दिखाई गई है, उसे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली बताया गया है. वीडियो के कैप्शन के मुताबिक महिला का नाम हरजिंद कौर है. यह घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है.
महिला की कार के शीशे पर जब लुटेरे युवकों ने अंडे मारे तो कार में बैठी दूसरी बुजुर्ग महिला एनआरआई महिला को कहते हुए सुनाई दे रही है- "मैंने पहले कह दिया था कि यह सड़क सुनसान है, यहां से मत चल." वह कह रही है कि शीशे पर अंडा फेंक दिया है ताकि लूट की घटना को अंजाम दिया जा सके.
दिलेरी की मिसाल
यह वीडियो महिला की दिलेरी और साहस को दर्शाता है. हालांकि, ऐसी स्थिति में खुद को खतरे में डालना भी जोखिम भरा हो सकता है. पुलिस को तुरंत सूचित करना सबसे सुरक्षित विकल्प होता है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग महिला की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं.
