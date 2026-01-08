लुधियाना में युवक की नृशंस हत्या, खाली प्लॉट से बरामद हुए शव के टुकड़े, दोस्त पर कत्ल का आरोप

पंजाब के लुधियाना में जालंधर बाइपास नजदीक सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास एक खाली प्लाट से एक युवक दविंदर का शव टुकड़ों में मिला है. किसी राहगीर ने शव देखकर तुरंत शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी. मौके पर थाना सलेम टाबरी की पुलिस जांच कर रही है. पुलिस ने घटना स्थल का एरिया अभी सील किया हुआ है. पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगा है, लेकिन हत्या की वजह का खुलासा अब तक नहीं हुआ है. घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

मरने वाले व्यक्ति का आधा शरीर जला हुआ है और आधा शरीर सफेद ड्रम में मिला. घटना स्थल पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची है. मृतक दविंदर दो दिन पहले ही मुंबई से अपने घर लौटा था. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घर में 15 मिनट के लिए ही रुका

परिजनों के मुताबिक दविंदर मुंबई से लौटने के बाद वह अपने घर पर केवल 15 मिनट के लिए ही रुका और इसके बाद चला गया. जिसके बाद आज सुबह टुकड़ों में उसकी लाश खाली प्लाट से मिली. मरने वाले का शव तीन हिस्सों में है. इलाका पुलिस आस-पास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है. दविंदर के परिजनों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है.लेकिन हत्या की ठोस वजह पता नहीं चल सकी है.

दोस्त शेरा पर हत्या का आरोप

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि, मृतक के दोस्त शेरा ने उसकी हत्या की है. शेरा उसके घर के नजदीक गली में रहता है. घटना स्थल से सीसीटीवी भी सामने आई है. जिसमें शेरा अपने साथी की साथ दविंदर का शव ड्रम में डाल कर ले जाता नजर आया. माना जा रहा है कि दोनों के बीच कोई पुराना विवाद था, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस ने शेरा की तलाश तेज कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक पूरे मामले के खुलासे के लिए टीमें लगीं हैं.