लुधियाना: ड्रम के अंदर मिली कटी हुई लाश, पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को किया गिरफ्तार

पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने ड्रम से कटी हुई लाश बरामद होने के मामले को सुलझाते हुए मृतक के दोस्त और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने मृतक के साथ नशा किया और बाद में तेजधार हथियार से उसके शरीर के टुकड़े कर दिए. शव के टुकड़े करने के बाद आरोपियों ने मृतक की लाश को ड्रम के अंदर भर दिया. जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. ड्रम से शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

घटना पर थाना प्रभारी ने दी यह जानकारी

थाना प्रभारी हर्ष सिद्धू ने बताया कि मृतक दविंदर कुमार मुंबई से लौटा था और शमशेर सिंह उर्फ शेरा उसका पुराना दोस्त था. लुधियाना रेलवे स्टेशन पहुंचने पर शमशेर उसे अपने साथ ले गया. दोनों ने शमशेर के कमरे में नशा किया, जिसके बाद दविंदर के बेहोश हो जाने पर आरोपी ने लकड़ी काटने वाली आरी से से उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया.

टुकड़े कर ड्रम में छिपाई लाश

वारदात को छिपाने के लिए शमशेर ने अपनी पत्नी कुलदीप कौर के साथ मिलकर लाश के टुकड़ों को बोरे में डालकर अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया. आरोपी ने दविंदर के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों को अलग-अलग जगहों पर फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की.

आरोपियों को किया गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान आरोपियों को अनाज मंडी के पास से गिरफ्तार किया गया. उनके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है. मामले की जांच जारी है. पैसों को लेकर हुए विवाद में मृतक दविंदर को शेरा और उसकी पत्नी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया.

किसी को इसका शक न हो इस वजह से दोनों ने लाश को ड्रम में डाल दिया. इसके बाद ड्रम को बाइक से ले जाकर एक खाली जमीन में डाल दिया. आसपास के लोगों को बदबू से इसकी भनक लगी. जिसकी सूचना पुलिस को दी गई.