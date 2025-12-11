Ludhiana News: शर्मनाक! पंजाब में ट्रांसजेडर के साथ गैंगरेप, पुलिस कर रही मामले की जांच

Punjab News: पंजाब एक बार फिर शर्मसार हो रहा है. आए दिन रेप और हत्या की घटनाएं हो रही हैं. इस दौरान लुधियाना में एक ट्रांसजेंडर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता के साथ सितंबर महीने में गैंगरेप किया गया था. शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि मुलजिमों ने फरीदाबाद में रहने वाली पीड़िता तरनपाल के साथ बहुत ही बुरे ढंग से मारपीट भी की है. फरीदाबाद पुलिस ने मामला दर्ज करके इसे लुधियाना पुलिस के हवाले कर दिया है.

पीड़ित ट्रांसजेंडर के साथ मारपीट समेत हड़पा पैसा

मेल से फीमेल बनी ट्रांसजेंडर पीड़िता ने बताया कि वह कुछ समय पहले लुधियाना में रहती थी. पीड़िता तरनपाल ने बताया कि वह मुलजिम से सोशल मीडिया के जरिए मिली थी. मुलजिम ने उसके साथ शादी के झूठे वादे किए. पहले दिन से ही आरोपी को पता था कि वह मेल से फीमेल बनी है. इसके बाद मुलजिम पैसों की मांग करने लगा. उसने कारोबार बढ़ाने के लिए तरनपाल से लगभग 14 लाख रुपये लिए जो वापस नहीं दिए.

आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी दी

जब पीड़िता ने मुलजिम के बड़े भाई को फोन करके यह बताया तो उसने भी उसे धमकी देनी शुरू कर दी. यही नहीं, मुलजिम ने पीड़िता की प्राइवेट न्यूड फोटोज अपने चचेरे भाई को भी दिखा दीं. इसके बाद उसने भी तरनपाल को जलील करना शुरू कर दिया और फोटो वायरल करने की धमकी दी. मुलजिम ने पीड़िता की मां की फोटो पर भी "फोन सेक्स-500 रुपये" और "फुल नाइट-5000 रुपये" लिखकर वायरल कर दी.

