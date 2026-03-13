Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना में मशहूर क्लाउड पार्टिकल निवेश योजना से जुड़ा एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. सराभा नगर पुलिस स्टेशन ने व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ सुखविंदर सिंह खरौड़, उनकी पत्नी डिंपल खरौड़ समेत पांच लोगों के खिलाफ करीब 60 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज किया है.

यह केस पूर्व जिला अटॉर्नी (कानूनी) मित्र सेन गोयल की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है. शिकायत में आरोप है कि आरोपीयों ने निवेश के नाम पर अपने परिवार के दो सदस्यों के साथ धोखाधड़ी की.

ज्यादा मुनाफे का लालच देकर किया निवेश

शिकायत के मुताबिक, जालंधर के डकोहा स्थित बाबा बुड्ढा कॉलोनी के निवासी सुरेश कुमार ने गोयल की बहू रितु गोयल से संपर्क किया. उसने “क्लाउड पार्टिकल” नाम की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट खरीदकर कंपनी को लीज पर देने का प्रस्ताव दिया और इसमें पक्का और ज्यादा मासिक मुनाफा मिलने का दावा किया.

इस भरोसे पर रितु गोयल ने जुलाई 2023 से जुलाई 2024 के बीच लगभग 54 लाख रुपये निवेश किए, जबकि गोयल की बेटी चारू गुप्ता ने सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच करीब 60 लाख रुपये का निवेश किया.

शुरू में प्राप्त हुए, बाद में भुगतान बंद हो गए

शिकायत में बताया गया है कि शुरुआत में दोनों निवेशकों को कुछ भुगतान मिला, जिससे उनका भरोसा बढ़ा. लेकिन बाद में कंपनी ने भुगतान अचानक बंद कर दिया. आरोपियों ने कहा कि कंपनी और उससे जुड़ी फर्मों पर कानूनी समस्या आने के कारण भुगतान रोका गया है.

5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

मामले की जांच कर रहे एएसआई उमेश कुमार के अनुसार, पुलिस ने सुखविंदर सिंह खरौड़, डिंपल खरौड़, आरिफ निसार, अरुण कुमार और सुरेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है.

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 111 (संगठित अपराध), 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), 318(4) (धोखाधड़ी) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की है.

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले से ही करीब 3,558 करोड़ रुपये के क्लाउड पार्टिकल निवेश घोटाले की जांच कर रहा है. 1 मार्च, 2025 को ईडी ने सुखविंदर सिंह खरौड़ और उनकी पत्नी डिंपल खरौड़ को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था, जब वे दोनों नेपाल जाने की तैयारी कर रहे थे.

अब तक ईडी ने इस मामले में ₹19.10 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जिससे अटैच की गई या फ्रीज की गई संपत्तियों की कुल कीमत ₹270.94 करोड़ रुपये हो चुकी है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और निवेश से जुड़े दस्तावेजों व अन्य सबूतों की जांच की जा रही है.