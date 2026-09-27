LPU बवाल पर पुलिस ने बताई वजह, SSP बोले- 'अफवाहों से इकट्ठा हुए छात्र'

पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में कथित रेप की सूचना को लेकर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर अब पुलिस का बयान सामने आया है. कपूरथला के SSP गौरव तूरा ने कहा है कि पुलिस को ऐसी किसी घटना की पहले से कोई सूचना नहीं मिली थी. उनके मुताबिक सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के कारण बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए और मामला बढ़ गया.

कपूरथला के SSP गौरव तूरा ने कहा, “हमें पता चला कि यहां अफवाहें फैल रही थीं और इन अफवाहों के कारण बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस को ऐसी किसी घटना की कोई सूचना नहीं मिली थी, इसलिए हमें भी इसकी जानकारी नहीं थी.”

पंजाब: पराली जलाने की 40 घटनाएं दर्ज, किसानों पर लगा 40 हजार जुर्माना

SSP के मुताबिक पुलिस ने छात्र संगठनों से बातचीत की है और पूरे मामले की जांच की जाएगी. उन्होंने कहा, “हमने छात्र संगठनों से बात की है. मामला जो भी है, हम इसकी पूरी तरह जांच करेंगे. छात्रों का कहना है कि जब वे शिकायत करते हैं तो उनकी चिंताओं का उचित तरीके से समाधान नहीं किया जाता. कुछ गलतफहमियां हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें दूर किया जाए.”

VIDEO | Phagwara, Punjab: LPU students block the Jalandhar-Phagwara Highway. Kapurthala SSP Gaurav Toora says, "We came to know that rumours were circulating here, and a large number of students gathered because of these rumours. I want to clarify that the police had never… pic.twitter.com/LhbN4sphs7 — Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2026

रात में हुआ था हंगामा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक छात्रा से कथित रेप का मैसेज वायरल होने के बाद LPU में छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ. रात करीब 2 बजे बड़ी संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी परिसर में जमा हो गए. इसके बाद प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना सामने आई.

रात के हंगामे के बाद छात्रों का प्रदर्शन सुबह भी जारी रहा. छात्रों ने जालंधर-फगवाड़ा हाईवे को जाम कर दिया. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छात्रों और छात्र संगठनों से बातचीत की. पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मैसेज कहां से आया और उसमें किए गए दावे की सच्चाई क्या है.

पंजाब: LPU में छात्रा की रेप की खबर पर भड़के छात्र, देर रात यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़

पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और छात्रों की ओर से उठाई जा रही चिंताओं को भी समझने की कोशिश की जा रही है. SSP ने यह भी कहा कि कुछ गलतफहमियों को दूर करना जरूरी है, ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके.