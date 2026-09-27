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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबLPU बवाल पर पुलिस ने बताई वजह, SSP बोले- 'अफवाहों से इकट्ठा हुए छात्र'

LPU बवाल पर पुलिस ने बताई वजह, SSP बोले- 'अफवाहों से इकट्ठा हुए छात्र'

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हंगामे पर कपूरथला SSP गौरव तूरा ने कहा कि अफवाहों के चलते छात्र जुटे थे. पुलिस को कथित घटना की पहले कोई सूचना नहीं मिली थी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 27 Sep 2026 10:42 AM (IST)
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पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में कथित रेप की सूचना को लेकर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर अब पुलिस का बयान सामने आया है. कपूरथला के SSP गौरव तूरा ने कहा है कि पुलिस को ऐसी किसी घटना की पहले से कोई सूचना नहीं मिली थी. उनके मुताबिक सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के कारण बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए और मामला बढ़ गया.

कपूरथला के SSP गौरव तूरा ने कहा, “हमें पता चला कि यहां अफवाहें फैल रही थीं और इन अफवाहों के कारण बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस को ऐसी किसी घटना की कोई सूचना नहीं मिली थी, इसलिए हमें भी इसकी जानकारी नहीं थी.”

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SSP के मुताबिक पुलिस ने छात्र संगठनों से बातचीत की है और पूरे मामले की जांच की जाएगी. उन्होंने कहा, “हमने छात्र संगठनों से बात की है. मामला जो भी है, हम इसकी पूरी तरह जांच करेंगे. छात्रों का कहना है कि जब वे शिकायत करते हैं तो उनकी चिंताओं का उचित तरीके से समाधान नहीं किया जाता. कुछ गलतफहमियां हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें दूर किया जाए.”

रात में हुआ था हंगामा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक छात्रा से कथित रेप का मैसेज वायरल होने के बाद LPU में छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ. रात करीब 2 बजे बड़ी संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी परिसर में जमा हो गए. इसके बाद प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना सामने आई.

रात के हंगामे के बाद छात्रों का प्रदर्शन सुबह भी जारी रहा. छात्रों ने जालंधर-फगवाड़ा हाईवे को जाम कर दिया. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छात्रों और छात्र संगठनों से बातचीत की. पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मैसेज कहां से आया और उसमें किए गए दावे की सच्चाई क्या है.

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पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और छात्रों की ओर से उठाई जा रही चिंताओं को भी समझने की कोशिश की जा रही है. SSP ने यह भी कहा कि कुछ गलतफहमियों को दूर करना जरूरी है, ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 27 Sep 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
LPU PUNJAB NEWS
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