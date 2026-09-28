LPU में हालात का जायजा लेने पहुंचे पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस ने छात्रों के खिलाफ न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान क्या स्थिति बनी थी, पुलिस ने उसे देखा था. इसी को ध्यान में रखते हुए LPU में भी छात्रों के खिलाफ कम से कम फोर्स का इस्तेमाल किया गया.

हालांकि, जब डीजीपी से पूछा गया कि चितकारा यूनिवर्सिटी और LPU में हुई घटनाओं के पीछे किसी तरह का षड्यंत्र है या नहीं, तो उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया. डीजीपी ने कहा कि LPU में हुई हिंसा की जांच की जा रही है. तकनीकी स्तर पर भी इसका विश्लेषण किया जा रहा है कि हिंसा में कौन-कौन लोग शामिल थे. जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, LPU प्रशासन ने 10 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है. इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं. यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्रों की भीड़ जुटी हुई है. घर लौट रहे छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को रेप के आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए था. हालांकि, छात्रों ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी में हुई तोड़फोड़ गलत थी. गर्ल्स हॉस्टल-3 में रहने वाली छात्रा जाह्नवी ने बताया कि उन्हें भी सिर्फ इतनी जानकारी मिली थी कि रेप की घटना हुई है, लेकिन वह नहीं जानतीं कि कथित पीड़िता कौन है.