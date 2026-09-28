LPU Students Protest LIVE: एलपीयू में इंटरनेट बंद, लाठीचार्ज के बाद तनाव, 10 दिन के लिए क्लास बंद
Lovely Professional University Protest Live: LPU में हिंसा के बाद 10 दिन की छुट्टी कर दी गई, बड़ी संख्या में छात्र घर लौट चुके हैं. DGP गौरव यादव ने कहा- पुलिस ने छात्रों पर कम बल का इस्तेमाल किया.
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LPU में हालात का जायजा लेने पहुंचे पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस ने छात्रों के खिलाफ न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान क्या स्थिति बनी थी, पुलिस ने उसे देखा था. इसी को ध्यान में रखते हुए LPU में भी छात्रों के खिलाफ कम से कम फोर्स का इस्तेमाल किया गया.
हालांकि, जब डीजीपी से पूछा गया कि चितकारा यूनिवर्सिटी और LPU में हुई घटनाओं के पीछे किसी तरह का षड्यंत्र है या नहीं, तो उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया. डीजीपी ने कहा कि LPU में हुई हिंसा की जांच की जा रही है. तकनीकी स्तर पर भी इसका विश्लेषण किया जा रहा है कि हिंसा में कौन-कौन लोग शामिल थे. जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, LPU प्रशासन ने 10 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है. इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं. यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्रों की भीड़ जुटी हुई है. घर लौट रहे छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को रेप के आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए था. हालांकि, छात्रों ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी में हुई तोड़फोड़ गलत थी. गर्ल्स हॉस्टल-3 में रहने वाली छात्रा जाह्नवी ने बताया कि उन्हें भी सिर्फ इतनी जानकारी मिली थी कि रेप की घटना हुई है, लेकिन वह नहीं जानतीं कि कथित पीड़िता कौन है.
LPU बवाल पर क्या बोला विश्वविद्यालय प्रशासन?
विश्वविद्यालय ने कहा कि परिसर में रुकने वाले छात्रों को उनकी सुरक्षा के मद्देनजर सलाह दी गई है कि वे छात्रावासों या अपने निवास स्थान पर ही रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और किसी भी तरह के प्रदर्शन या हंगामे में शामिल न हों.
LPU में बवाल Live Updates: मध्यावधि परीक्षाएं भी अगले आदेश तक स्थगित
एलपीयू के बाहर सोमवार सुबह भी पुलिस बल तैनात रहा.विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सोमवार से 10 दिन के लिए कक्षाएं स्थगित किए जाने के बाद कई छात्र परिसर से अपने घर जाते दिखाई दिए. मध्यावधि परीक्षाएं भी अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं.एलपीयू ने छात्रों को अनुमति दी है कि वे चाहें तो अपने माता-पिता या अभिभावकों से परामर्श के बाद इस अवधि के दौरान घर जा सकते हैं.