चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के करीबी कहे जाने वाले गैंगस्टर इंदरप्रीत पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इसे गैंगवॉर में हुआ मर्डर बताया था. अब इस मामले में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस को बड़े सुराग मिले हैं. यह ऑडियो है लॉरेंस बिश्नोई और इंदरप्रीत सिंह के बीच हुई बातचीत का.

गैंगस्टर इंदरप्रीत सिंह पैरी के साथ साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोन पर बात हुई थी, जिसका ऑडियो सामने आया है. लॉरेंस बिश्नोई ने पैरी को फोन किया था. बातचीत में लॉरेंस बिश्नोई इंदरप्रीत पैरी को कहता है, "आप लोगों ने मेरा बहुत ऑपोजिशन कर लिया. अब या तो मैं रहूंगा या आप लोग."

पैरी ने पहले पूछे लॉरेंस बिश्नोई के हाल-चाल

बातचीत की शुरुआत में बिश्नोई पैरी से पूछता है कि उसने शादी कर ली क्या? पैरी जवाब देता है कि 13 नवंबर को उसकी शादी हुई है. पैरी यह भी बताता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के घर गया था, लेकिन उसके परिवार के सदस्य नहीं मिले. इतना ही नहीं, पैरी लॉरेंस बिश्नोई का हाल-चाल भी पूछता है.

बॉक्सर हैरी और गोल्डी बराड़ का ऑडियो हुआ था वायरल

इंदरप्रीत पैरी को जान से मारने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैरी बॉक्सर ने ली थी. कुछ दिन पहले हैरी बॉक्सर और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की भी एक ऑडियो वायरल हुआ था. इसमें हैरी बॉक्सर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को सीधे तौर पर चुनौती देता सुनाई दे रहा है. हैरी बॉक्सर ने न सिर्फ गोल्डी को गद्दार बताया, बल्कि उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है.

यह ऑडियो उस वक्त सामने आया था जब इंदरप्रीत सिंह पैरी की हत्या की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने ली थी. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस ऑडियो को भविष्य में संभावित गैंगवार के संकेत के तौर पर देख रही हैं.

गोल्डी के भाई की हत्या का लॉरेंस गैंग ने लिया था बदला- हैरी

ऑडियो में हैरी बॉक्सर गोल्डी के परिवार को लेकर भी कई बातें करता है. वह कहता है कि गोल्डी के भाई गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला लॉरेंस गैंग ने लिया था, जबकि गोल्डी आज उन्हीं पर सवाल उठा रहा है. हैरी दावा करता है कि गोल्डी ने उन लोगों से हाथ मिला लिया, जिन्होंने उसके भाई को मारा था. उसने गोल्डी को अपने भाई का सगा नहीं बताते हुए उसे नतीजे भुगतने की चेतावनी दी.

ऑडियो के बाद पुलिस और एजेंसियां सतर्क

सबसे चिंता की बात यह है कि हैरी बॉक्सर ने ऑडियो में साफ-साफ कहा है कि लड़ाई की शुरुआत गोल्डी ने की थी और अंतिम फैसला वे करेंगे. वह गोल्डी बराड़ को खुली चुनौती देते हुए कहता है कि या तो वह खुद अपना लोकेशन बताएं या वे खुद अपना पता दे देंगे. हम फोन के बदमाश नहीं, ग्राउंड पर लड़ाई लड़ते हैं.इस बयान ने पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है.