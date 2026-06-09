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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab News: मंदिर विवाद ने ली जान! पंजाबी युवक की जर्मनी में दर्दनाक मौत, परिजनों ने लगाई गुहार

Punjab News: मंदिर विवाद ने ली जान! पंजाबी युवक की जर्मनी में दर्दनाक मौत, परिजनों ने लगाई गुहार

Kapurthala News: पंजाब के कपूरथला के रामगढ़ गांव के राजविंदर सिंह की जर्मनी में मंदिर विवाद को शांत कराने के दौरान धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 09 Jun 2026 10:46 AM (IST)
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Germany Murder Case: पंजाब के कपूरथला जिले के रामगढ़ गांव के एक युवक की जर्मनी में हत्या का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में शोक की लहर फैल गई है. मृतक की पहचान राजविंदर सिंह के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 30 साल है. राजविंदर सिंह पिछले करीब 10 साल से जर्मनी में रह रहा था और बाद में वहीं की नागरिकता भी मिल गई थी.

जानकारी के अनुसार, राजविंदर सिंह एक मंदिर से जुड़े विवाद को शांत कराने के लिए मौके पर पहुंचा था, जहां हालात बिगड़ गए और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

विवाद सुलझाने के दौरान हमला

मृतक के पिता जरनैल सिंह ने बताया कि उनका बेटा बेहतर भविष्य की तलाश में जर्मनी गया था. बाद में उसे जर्मनी की नागरिकता भी मिल गई थी और वह वहीं स्थायी रूप से बस गया था. जरनैल सिंह के मुताबिक शनिवार को उन्हें फोन के जरिए जानकारी मिली कि जर्मनी में एक मंदिर की अध्यक्षता को लेकर हरियाणा के कुछ युवाओं के बीच विवाद चल रहा था.

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इसी विवाद को शांत करवाने और समझौता करवाने के लिए राजविंदर सिंह मौके पर पहुंचा था. आरोप है कि इस दौरान हरियाणा के चार युवाओं ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में राजविंदर सिंह के सिर पर गंभीर चोटें आईं. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो दिन तक इलाज चलने के बाद शुक्रवार को उसकी मौत हो गई.

परिवार ने सरकार से लगाई गुहार

युवक की मौत की खबर से रामगढ़ गांव और आसपास के इलाके में शोक की लहर फैल गई है. मृतक के पिता जरनैल सिंह ने भारत सरकार से अपील की है कि उन्हें अपने बेटे को जर्मनी जाने की अनुमति दी जाए या फिर राजविंदर सिंह के पार्थिव शरीर को उसके पैतृक गांव रामगढ़ (पंजाब) लाने की व्यवस्था की जाए, ताकि अंतिम संस्कार गांव में किया जा सके.

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Published at : 09 Jun 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Kapurthala News PUNJAB NEWS Germany Murder Case
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