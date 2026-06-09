Punjab News: मंदिर विवाद ने ली जान! पंजाबी युवक की जर्मनी में दर्दनाक मौत, परिजनों ने लगाई गुहार

Germany Murder Case: पंजाब के कपूरथला जिले के रामगढ़ गांव के एक युवक की जर्मनी में हत्या का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में शोक की लहर फैल गई है. मृतक की पहचान राजविंदर सिंह के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 30 साल है. राजविंदर सिंह पिछले करीब 10 साल से जर्मनी में रह रहा था और बाद में वहीं की नागरिकता भी मिल गई थी.

जानकारी के अनुसार, राजविंदर सिंह एक मंदिर से जुड़े विवाद को शांत कराने के लिए मौके पर पहुंचा था, जहां हालात बिगड़ गए और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

विवाद सुलझाने के दौरान हमला

मृतक के पिता जरनैल सिंह ने बताया कि उनका बेटा बेहतर भविष्य की तलाश में जर्मनी गया था. बाद में उसे जर्मनी की नागरिकता भी मिल गई थी और वह वहीं स्थायी रूप से बस गया था. जरनैल सिंह के मुताबिक शनिवार को उन्हें फोन के जरिए जानकारी मिली कि जर्मनी में एक मंदिर की अध्यक्षता को लेकर हरियाणा के कुछ युवाओं के बीच विवाद चल रहा था.

भिंडरांवाले के टकसाल तक पहुंचे बीजेपी के बड़े नेता, क्या पंजाब में सिख वोट बैंक साधने की है तैयारी?

इसी विवाद को शांत करवाने और समझौता करवाने के लिए राजविंदर सिंह मौके पर पहुंचा था. आरोप है कि इस दौरान हरियाणा के चार युवाओं ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में राजविंदर सिंह के सिर पर गंभीर चोटें आईं. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो दिन तक इलाज चलने के बाद शुक्रवार को उसकी मौत हो गई.

परिवार ने सरकार से लगाई गुहार

युवक की मौत की खबर से रामगढ़ गांव और आसपास के इलाके में शोक की लहर फैल गई है. मृतक के पिता जरनैल सिंह ने भारत सरकार से अपील की है कि उन्हें अपने बेटे को जर्मनी जाने की अनुमति दी जाए या फिर राजविंदर सिंह के पार्थिव शरीर को उसके पैतृक गांव रामगढ़ (पंजाब) लाने की व्यवस्था की जाए, ताकि अंतिम संस्कार गांव में किया जा सके.

Ludhiana News: लुधियाना MBD मॉल कर्मचारी की हत्या! सुबह खाली प्लॉट में मिला युवक का लाश