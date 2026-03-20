Jalandhar News: जालंधर में सड़क हादसे में बड़े भाई की मौत, छोटा भाई घायल, टिप्पर से टकराई बाइक
Jalandhar Road Accident: जालंधर के पठानकोट रोड पर तेज रफ्तार बाइक और टिप्पर की टक्कर में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया.
Jalandhar Road Accident: पंजाब के जालंधर के पठानकोट रोड पर गांव पचरंगा पेट्रोल पंप के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 25 साल के युवक की मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार पल्सर मोटरसाइकिल की एक टिप्पर ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई.
मृतक की पहचान मोहम्मद कासिम के रूप में हुई है, जो होशियारपुर के उड़मार टांडा का रहने वाला था. वह अपने छोटे भाई शाहीन के साथ मोटरसाइकिल पर जालंधर से पठानकोट की ओर जा रहा था. जैसे ही दोनों पचरंगा गांव के पास पहुंचे, उनकी बाइक सामने से आ रहे एक टिप्पर से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही कासिम की मौत हो गई, जबकि शाहीन गंभीर रूप से घायल हो गया.
सड़क सुरक्षा फोर्स ने किया अस्पताल में भर्ती
घटना की सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स (एसएसएफ) की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. टीम ने गंभीर रूप से घायल शाहीन को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. इसके साथ ही टीम ने पचरंगा (भोगपुर) पुलिस चौकी को घटना की जानकारी दी और हादसे वाली जगह पर ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया. एसएसएफ की मदद से सड़क पर लगे जाम को भी हटाया गया, ताकि यातायात सुचारू हो सके.
पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
पुलिस चौकी की टीम ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे में शामिल दोनों वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर करता है, जिसमें एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और दूसरा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है.
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Source: IOCL