पंजाब: नशे के खिलाफ जहर खाने वाले जग्गा सिंह की हालत गंभीर, पटियाला शिफ्ट

पंजाब के संगरूर जिले में नशे के मुद्दे पर जहर खाने वाले संगरूर के जग्गा सिंह को पटियाला के गवर्नमेंट राजिंदर अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. संगरूर जिले के सुनाम विधानसभा क्षेत्र के नमोल गांव के रहने वाले जगसीर सिंह उर्फ जग्गा सिंह ने गांव में ड्रग्स की बिक्री रोकने में नाकाम रहने के विरोध में संगरूर के DC ऑफिस के नजदीक जहरीला पदार्थ निगल लिया था.

जग्गा सिंह का आरोप है कि उनके गांव में लंबे समय से नशे की बिक्री की जा रही है, लेकिन इसे रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही थी. इसी से नाराज होकर उन्होंने संगरूर में DC ऑफिस के पास जहरीला पदार्थ खा लिया. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

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सल्फास खाने का दावा, डॉक्टर ने बताया कुछ और

जग्गा सिंह ने बताया कि उन्होंने सल्फास खाया है. हालांकि, डॉक्टरों के मुताबिक युवक ने फरनेल नाम का जहरीला पदार्थ खाया है. हालत गंभीर होने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटियाला के गवर्नमेंट राजिंदर अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. डॉक्टर उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं.

सरपंच को पहले ही दी गई थी जानकारी

जग्गा सिंह का कहना है कि गांव में नशे की बिक्री को लेकर स्थानीय स्तर पर पहले भी जानकारी दी गई थी. उनका दावा है कि गांव के सरपंच को भी ड्रग्स की बिक्री के बारे में बताया गया था. इसके बावजूद समस्या पर रोक नहीं लग पाई.

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घटना के बाद संगरूर में नशे के मुद्दे को लेकर सियासी विवाद भी बढ़ गया है. सवाल उठ रहे हैं कि गांवों में नशे की कथित बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रशासन और स्थानीय स्तर पर कितनी प्रभावी कार्रवाई हो रही है.

हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है. फिलहाल जग्गा सिंह का इलाज पटियाला के सरकारी अस्पताल में चल रहा है.