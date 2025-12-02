Punjab News: लुधियाना में बेटी की शादी करके वापस लौट रहे सरहिंद के एक परिवार के साथ बड़ा हादसा हो गया. इनोवा क्रिस्टा कार में सवार पांच लोगों की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि दुल्हन के माता-पिता और चाची ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया. दो अन्य परिजन गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं. खुशी का माहौल एक पल में मातम में बदल गया.

लुधियाना मैरिज पैलेस में हुई थी शादी

यह परिवार फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद का रहने वाला है और स्थानीय स्तर पर एक बड़ा बाइक शोरूम चलाता है. बेटी की शादी जालंधर के युवक से तय होने के कारण शादी समारोह लुधियाना के एक मैरिज पैलेस में आयोजित किया गया था. रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक शादी की सारी रस्में पूरी हुईं और सुबह दुल्हन की विदाई हो गई. विदाई के कुछ समय बाद दुल्हन का परिवार भी अपने घर लौटने के लिए कार से रवाना हो गया.

कार में दुल्हन के पिता अशोक नंदा, माता किरण नंदा, दादा मोहन नंदा, दादी शर्मिली नंदा और चाची रेणु बाला सवार थे. जैसे ही इनोवा कार खाकट गांव के पास एक फैब्रिक कंपनी के सामने पहुंची, अचानक आगे चल रहे ट्रक ने जोर से ब्रेक लगा दी. इनोवा तेज रफ्तार में होने के कारण सीधे ट्रक के पीछे जा टकराई.

टक्कर से कार कई मीटर तक घिसटी

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई. हादसे के बाद कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अंदर बैठे सभी लोग घायल हो गए. तुरंत पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया, लेकिन दुल्हन के पिता अशोक नंदा, मां किरण नंदा और चाची रेणु बाला को बचाया नहीं जा सका. गंभीर रूप से घायल मोहन नंदा और शर्मिली नंदा को लुधियाना के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत अभी भी नाज़ुक बनी हुई है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

हादसा होने के कुछ ही मिनटों बाद यह खबर दुल्हन तक भी पहुंच गई. उस समय उसकी डोली जालंधर-लुधियाना बॉर्डर पर लाडोवाल टोल प्लाजा तक पहुंच चुकी थी. जैसे ही दुर्घटना की जानकारी मिली, दुल्हन को लेकर जा रही कार तुरंत सरहिंद की ओर लौटी. परिवार और रिश्तेदार सीधे घटनास्थल और फिर घर पहुंचे, जहां मातम का माहौल छा गया. पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और यह जांच कर रही है कि उसने अचानक ब्रेक क्यों लगाया. आज तीनों मृतकों का अंतिम संस्कार सरहिंद में किया जाएगा.