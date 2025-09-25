Punjab Viral Video: पंजाब के जालंधर में स्थित लॉ गेट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती एक युवक को बीच सड़क पर बड़ी बुरी तरह पीटती नजर आ रही है. वीडियो में दिखाई गई तीखी झड़प ने वहां पर मौजूद लोगों का ध्यान खींचा है और इस पर तरह-तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है. इस भयावह लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिरकार, युवती युवक को क्यों मार रही है?

बीच सड़क पर क्यों पीटने लगी युवती?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त सड़क पर युवक जमीन पर लेटा हुआ नजर आ रहा है और उसे युवती लगातार मारे जा रही है. साथ ही साथ वह उसे कुछ अपशब्द भी कहती है. युवक युवती से बचने की कोशिश करता है. युवती युवक को बीच सड़क पर सभी के सामने थप्पड़ मारती है.

Kalesh b/w A girl and a guy over passing trash comments, lpu Jalandhar PB. pic.twitter.com/zdNmIz1lhP — Abhimanyu Choudhary (@Abhimanyu30111) September 24, 2025

बताया जा रहा है कि युवक ने युवती के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे गुस्सा होकर युवती ने युवक को सबक सिखाने की सोची और उसे जमकर पीटा. आगे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवती पत्थर उठाकर युवक को मारने के लिए उसके पीछे जाती है.

लोगों की भारी मात्रा में भीड़ जमा हुई

मौके पर लोगों की भारी मात्रा में भीड़ जमा हो गई है. लोग दोनों के बीच चल रहे विवाद को देख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी दोनों को रोकने की कोशिश नहीं की. वहीं कुछ लोग इस विवाद को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है और साथ ही साथ काफी शेयर किया जा रहा है. वीडियो पर लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आ रहे हैं.