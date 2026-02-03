पंजाब: होशियारपुर में कार की टक्कर के बाद खड़े ट्रक में घुसा स्कूटर, 4 लोगों की मौके पर मौत

पंजाब के होशियारपुर जिले में मंगलवार (3 फरवरी) सुबह एक हृदयविदारक सड़क हादसा सामने आया है. मुकेरियां के पास जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई इस दुर्घटना में स्कूटर सवार चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भीषण था कि स्कूटर सवारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना मंगलवार सुबह मुकेरियां की राम नगर कॉलोनी के पास की है. एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर जा रहे स्कूटर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराया. कार और ट्रक के बीच फंसने के कारण स्कूटर सवार चारों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई.

Last night, a tragic road accident occurred in Mukerian, Hoshiarpur, in which 04 persons lost their lives. Hoshiarpur Police has recorded the statements of the victims’ families and legal proceedings are being initiated. (1/2) pic.twitter.com/ZIffYyYFwG — Hoshiarpur Police (@PP_Hoshiarpur) February 3, 2026

स्थानीय लोगों ने चालक को दबोचा

हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने भागने की कोशिश कर रहे कार चालक को पकड़ लिया. पकड़े गए चालक की पहचान मुकेरियां निवासी के रूप में हुई है, जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया. कार चालक को घटना में मामूली चोटें आई हैं.

पुलिस की कार्रवाई और पहचान के प्रयास

सूचना मिलते ही मुकेरियां पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस उनके स्कूटर नंबर और अन्य सामानों के जरिए पहचान करने की कोशिश कर रही है.

पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है. राजमार्ग पर खड़े ट्रक की भूमिका की भी जांच होगी कि वह नियम विरुद्ध खड़ा था या नहीं. इस घटना ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर बेलगाम रफ्तार और अवैध पार्किंग के खतरों को उजागर कर दिया है.