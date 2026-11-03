ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबहरसिमरत बादल ने मानसा SSP को लोकसभा में घसीटा, दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस

हरसिमरत बादल ने मानसा SSP को लोकसभा में घसीटा, दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस

हरसिमरत कौर बादल  ने पंजाब के मानसा जिले के SSP के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन की शिकायत सौंपी है और उनपर 'सांसदों के कार्यों के प्रभावी निर्वहन में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 03 Nov 2026 07:16 AM (IST)
Preferred Sources

शिरोमणि अकाली दल (SAD) की सांसद हरसिमरत कौर बादल  ने पंजाब के मानसा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन की शिकायत सौंपी है. इसके साथ ही 'सांसदों के कार्यों के प्रभावी निर्वहन की रक्षा' के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की है.

शिरोमणि अकाली दल की सांसद ने यह कदम कथित रूप से नशे की अत्यधिक मात्रा के कारण एक युवक की हुई मौत पर जताई गई अपनी चिंताओं को पंजाब पुलिस के अधिकारी द्वारा 'खारिज' किए जाने के बाद उठाया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
पंजाब: 3 विधायकों के BJP में जाने पर परगट सिंह बोले, 'AAP एक डूबता जहाज'
पंजाब: 3 विधायकों के BJP में जाने पर परगट सिंह बोले, 'AAP एक डूबता जहाज'
पंजाब
पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किए AAP विधायकों के इस्तीफे, BJP में हुए शामिल
पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किए AAP विधायकों के इस्तीफे, BJP में हुए शामिल
पंजाब
Punjab AAP Crisis Live: पंजाब में 35-40 MLA बीजेपी में होंगे शामिल? कांग्रेस नेता का बड़ा बयान
Live: पंजाब में 35-40 MLA बीजेपी में होंगे शामिल? कांग्रेस नेता का बड़ा बयान
पंजाब
'ये पंजाब में BJP का बढ़ता विश्वास', AAP विधायक पार्टी में हुए शामिल तो बोले सतीश पूनिया
'ये पंजाब में BJP का बढ़ता विश्वास', AAP विधायक पार्टी में हुए शामिल तो बोले सतीश पूनिया
पंजाब चुनाव से पहले शिअद की बढ़ी ताकत, सुखबीर बादल को मिला इस दल का साथ

मामले की जांच विशेषाधिकार समिति करेगी

सूत्रों ने बताया कि बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अपनी शिकायत में मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) वैभव चौधरी के खिलाफ लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 222/223 के तहत नोटिस दिया है.  सूत्रों के मुताबिक, इस नोटिस को कार्रवाई के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है और समिति अब इस मामले की जांच करेगी. बठिंडा की सांसद ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जब युवक की मौत से जुड़ा मामला एसएसपी के संज्ञान में लाया गया, तो उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और पुलिस ने मृतक के परिवार से उसका शव जबरन छीन लिया. 

लगाए SSP पर गंभीर आरोप

उन्होंने दावा किया कि पुलिस को मृतक के पिता के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही जा रही है, जबकि परिवार का दावा था कि पिता की पुलिस के साथ तस्वीरें मौजूद हैं. हरसिमरत ने अपनी शिकायत में कहा, 'मैं नियम 223 के तहत नोटिस देती हूं और 29 अक्टूबर 2026 को मेरी बातचीत के दौरान मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वैभव चौधरी के आचरण से संबंधित विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का प्रश्न उठाने के लिए लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के तहत आपकी सहमति चाहती हूं."

'BJP को कूड़ा-कचरा इकट्ठा करने की आदत', पंजाब में मची भगदड़ पर बोले सौरभ भारद्वाज

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
Read More
Published at : 03 Nov 2026 07:16 AM (IST)
Tags :
Harsimrat Badal PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब: 3 विधायकों के BJP में जाने पर परगट सिंह बोले, 'AAP एक डूबता जहाज'
पंजाब: 3 विधायकों के BJP में जाने पर परगट सिंह बोले, 'AAP एक डूबता जहाज'
पंजाब
पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किए AAP विधायकों के इस्तीफे, BJP में हुए शामिल
पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किए AAP विधायकों के इस्तीफे, BJP में हुए शामिल
पंजाब
Punjab AAP Crisis Live: पंजाब में 35-40 MLA बीजेपी में होंगे शामिल? कांग्रेस नेता का बड़ा बयान
Live: पंजाब में 35-40 MLA बीजेपी में होंगे शामिल? कांग्रेस नेता का बड़ा बयान
पंजाब
'ये पंजाब में BJP का बढ़ता विश्वास', AAP विधायक पार्टी में हुए शामिल तो बोले सतीश पूनिया
'ये पंजाब में BJP का बढ़ता विश्वास', AAP विधायक पार्टी में हुए शामिल तो बोले सतीश पूनिया
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NCP नेताओं की अमित शाह से मीटिंग, मतभेद की बातें सच या झूठ, हो गया खुलासा
NCP नेताओं की अमित शाह से मीटिंग, मतभेद की बातें सच या झूठ, हो गया खुलासा
बिहार
बिहार MLC विवाद में चिराग पासवान का सेफ हैंड! BJP के फैसले पर उठाए सवाल
बिहार MLC विवाद में चिराग पासवान का सेफ हैंड! BJP के फैसले पर उठाए सवाल
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 13वीं गिरफ्तारी, करनाल से सुनेहा पंडित अरेस्ट, एक फरार
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 13वीं गिरफ्तारी, करनाल से सुनेहा पंडित अरेस्ट, एक फरार
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी तीसरे सबसे अमीर सांसद, नंबर 1 पर कौन? ADR की रिपोर्ट में खुलासा
राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी तीसरे सबसे अमीर सांसद, नंबर 1 पर कौन? ADR की रिपोर्ट में खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सुबह ठंड और कोहरे का अलर्ट, दिन में रहेगी धूप, जानें- मौसम अपडेट
यूपी में सुबह ठंड और कोहरे का अलर्ट, दिन में रहेगी धूप, जानें- मौसम अपडेट
टेक्नोलॉजी
Sony FX5 Camera Launch : बिना फ्रेम काटे मिलेगा ज्यादा व्यू! Sony FX5 में आया Open Gate फीचर
बिना फ्रेम काटे मिलेगा ज्यादा व्यू! Sony FX5 में आया Open Gate फीचर
ट्रेंडिंग
बीमार मां के लिए अस्पताल में पूर्व CM अर्जुन मुंडा ने बजाई बांसुरी, वीडियो वायरल
बीमार मां के लिए अस्पताल में पूर्व CM अर्जुन मुंडा ने बजाई बांसुरी, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget