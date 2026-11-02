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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब चुनाव से पहले शिअद की बढ़ी ताकत, सुखबीर बादल को मिला इस दल का साथ

पंजाब चुनाव से पहले शिअद की बढ़ी ताकत, सुखबीर बादल को मिला इस दल का साथ

भारतीय किसान यूनियन (कादियां) के अध्यक्ष हरमीत सिंह कादियां ने अपनी पूरी लीडरशिप के साथ आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में सुखबीर सिंह बादल की शिरोमणि अकाली दल को समर्थन देने का ऐलान किया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 02 Nov 2026 02:25 PM (IST)
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पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल (SAD) को भारतीय किसान यूनियन का समर्थन मिला है. यूनियन के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कादियां ने अपनी पूरी लीडरशिप, जिला अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल की मदद करने का फैसला किया है. SAD अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इस फैसले का स्वागत किया है.

सुखबीर सिंह बादल ने कहा, "आज हमारे लिए, शिरोमणि अकाली दल के लिए और पंजाब के किसानों के लिए बेहद खुशी का दिन है. भारतीय किसान यूनियन (कादियां) के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कादियां साहब और उनके साथ पूरी लीडरशिप, जिला अध्यक्षों सहित अन्य पदाधिकारियों ने फैसला किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे शिरोमणि अकाली दल की मदद करेंगे."

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उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी है, जिसका किसानों और खेती-किसानी से गहरा संबंध रहा है. पार्टी हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ती रही है. इस मुद्दे पर उनके साथ काफी लंबी बातचीत हुई. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार बनने पर किसानों से जुड़े सभी मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा.

खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाना लक्ष्य

सुखबीर बादल ने कहा, "हमारा लक्ष्य खेती को एक लाभकारी व्यवसाय बनाना है, क्योंकि अगर किसान आगे बढ़ता है तो प्रदेश अपने आप आगे बढ़ेगा. पंजाब की अर्थव्यवस्था का हर पहलू खेती-किसानी से जुड़ा हुआ है."

उन्होंने हरमीत सिंह कादियां के परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि उनके परिवार के बुजुर्ग और दादा साहब प्रताप सिंह कादियां ने 1971 में भारतीय किसान यूनियन (कादियां) की स्थापना की थी. वे 1968 में लुधियाना जिले से विधायक भी रहे थे. यह परिवार लंबे समय से खेती-किसानी और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. ऐसे में उनका SAD के साथ आना पार्टी के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है.

कांग्रेस और AAP पर साधा निशाना

सुखबीर बादल ने पंजाब के बाकी किसान संगठनों से भी शिरोमणि अकाली दल के साथ आने की अपील की. उन्होंने कहा, "हमने सभी सरकारों को देख लिया है. कांग्रेस को भी देख लिया और अब झाड़ू वालों को भी देख लिया, लेकिन किसी ने किसानों के लिए कुछ खास नहीं किया." उन्होंने आगे कहा कि किसानों के लिए ज्यादातर बड़े काम उसी समय हुए, जब सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे.

सुखबीर बादल ने कहा कि खेतों में कच्ची नालियों की जगह पक्के खालों का निर्माण, अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम लगाना, किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देना, मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना और ट्रैक्टर पर टैक्स माफ करने जैसे कई बड़े फैसले अकाली दल की सरकार के दौरान लिए गए.

इसके अलावा मंडियों का निर्माण और गांवों को जोड़ने वाली लिंक सड़कों का निर्माण भी अकाली दल की सरकार के समय हुआ. किसानों के हित में किए गए कामों की एक लंबी सूची है. ये सभी काम तभी हुए, जब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी.

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किसानों के मुद्दों पर मिलकर फैसले लेने की बात

सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी में शामिल हुए सभी साथियों का स्वागत करते हुए कहा, "मैं आज पार्टी में शामिल हुए सभी साथियों का स्वागत करता हूं और उन्हें पूरा भरोसा दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ वे हमारा समर्थन करने आए हैं, हम उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे."

उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े जो भी मुद्दे होंगे, उन पर बैठकर चर्चा की जाएगी. अगर परमात्मा की कृपा से पंजाब में जनता की सरकार बनती है तो सभी मिलकर फैसले लेंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे.

About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Nov 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Sukhbir Badal PUNJAB NEWS
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