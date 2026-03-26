Gurdaspur News: पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक के पास शाहपुर गांव में बुधवार (25 मार्च) को एक खौफनाक हमले की घटना हुई. सरपंच नवदीप सिंह के भाई सुखराज सिंह उर्फ काका पड्डा पर गोली चलाई गई. उन्हें बांह और कमर में गोली लगने से गंभीर चोटें आईं.

सुखराज को तुरंत फतेहगढ़ चूड़ियां अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल रेफर कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

सरपंच नवदीप सिंह ने बताया कि सुखराज अपने निजी काम से गांव पड्डा से शाहपुर गांव आए थे. वहां पहले से चार नौजवान मौजूद थे. उन्होंने चेहरे ढके हुए थे. जैसे ही सुखराज उनके पास पहुंचे, उन पर छह से सात राउंड फायरिंग हुई.

सुखराज की बांह और कमर में दो गोली लगीं. वह गंभीर रूप से घायल हो गया. दोषी दो बाइकों पर आए थे. यह हमला पीछे से किया गया. सुखराज ने कहा कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए.

पुलिस ने क्या कहा?

घटना की सूचना मिलने के बाद बटाला के एसएसपी डॉ. महताब सिंह शाहपुर पहुंचे. उन्होंने मौके का जायजा लिया. एसएसपी ने कहा कि जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से समीक्षा कर रही है.

हत्या क्यों की गई और जिम्मेदारी किसने ली?

इस मामले की जिम्मेदारी गैंगस्टर जोरा और उसके बड़े भाई मिंटू जोरा ने ली है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि “जो भी हमारे भाइयों को नुकसान पहुंचाएगा, उसका यही हाल होगा.”

जोरा ने लिखा कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि वे अपने भाइयों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को सबक सिखाना चाहते थे. यह मामला स्थानीय फिजिकल और व्यक्तिगत विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है.

सुखराज की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों को पकड़ने का दावा किया गया है.