पंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान

पंजाब के गुरदासपुर से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिले के अडियां क्षेत्र में 22 फरवरी की सुबह 2 पुलिसकर्मी मृत पाए गए और उनके शरीर पर गोली लगने के निशान थे. पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों जवान ड्यूटी के दौरान नाके पर तैनात थे और घटना की जांच जारी है.

मृतकों की पहचान गुरनाम सिंह और अशोक कुमार के रूप में हुई है. दोरंगला पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी बनारसी दास ने बताया कि अशोक कुमार होम गार्ड कर्मी थे, जबकि गुरनाम सिंह सहायक उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे. दोनों की तैनाती क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के तहत की गई थी.

क्या है पूरा मामला?

रविवार 22 फरवरी की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि नाके पर तैनात 2 जवान गोली लगने से घायल अवस्था में पाए गए हैं. बाद में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी आदित्य मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. बताया जा रहा है कि दोनों जवान ड्यूटी पर तैनात थे. फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है और फोरेंसिक और तकनीकी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है.

दोनों ने एक-दूसरे को गोली मारी?

कुछ खबरों में दावा किया गया है कि किसी विवाद के बाद दोनों ने एक-दूसरे को गोली मारी. हालांकि थाना प्रभारी बनारसी दास ने इस पर स्पष्ट कहा कि जांच अभी जारी है और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है. पुलिस सभी संभावित एंगल की गहन जांच कर रही है.

एसएसपी आदित्य ने इस बारे में बयान जारी किया है. आईएएनएस के अनुसार, उन्होंने बताया कि सुबह उन्हें गोलीबारी की घटना की जानकारी मिली थी. उन्होंने कहा कि घेराबंदी टीम, तकनीकी और फोरेंसिक टीमों ने मौके का दौरा किया है. एक घायल इंडिया रिजर्व बटालियन से जुड़ा था और दूसरा पीएसडी से संबंधित था. मामले की जांच सावधानीपूर्वक की जा रही है.