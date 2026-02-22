हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान

पंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान

Gurdaspur News: गुरदासपुर के अडियां में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मी गोली लगने से मृत पाए गए. पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है और फोरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 22 Feb 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के गुरदासपुर से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिले के अडियां क्षेत्र में 22 फरवरी की सुबह 2 पुलिसकर्मी मृत पाए गए और उनके शरीर पर गोली लगने के निशान थे. पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों जवान ड्यूटी के दौरान नाके पर तैनात थे और घटना की जांच जारी है.

मृतकों की पहचान गुरनाम सिंह और अशोक कुमार के रूप में हुई है. दोरंगला पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी बनारसी दास ने बताया कि अशोक कुमार होम गार्ड कर्मी थे, जबकि गुरनाम सिंह सहायक उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे. दोनों की तैनाती क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के तहत की गई थी.

क्या है पूरा मामला?

रविवार 22 फरवरी की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि नाके पर तैनात 2 जवान गोली लगने से घायल अवस्था में पाए गए हैं. बाद में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी आदित्य मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. बताया जा रहा है कि दोनों जवान ड्यूटी पर तैनात थे. फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है और फोरेंसिक और तकनीकी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है.

दोनों ने एक-दूसरे को गोली मारी?

कुछ खबरों में दावा किया गया है कि किसी विवाद के बाद दोनों ने एक-दूसरे को गोली मारी. हालांकि थाना प्रभारी बनारसी दास ने इस पर स्पष्ट कहा कि जांच अभी जारी है और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है. पुलिस सभी संभावित एंगल की गहन जांच कर रही है.

एसएसपी आदित्य ने इस बारे में बयान जारी किया है. आईएएनएस के अनुसार, उन्होंने बताया कि सुबह उन्हें गोलीबारी की घटना की जानकारी मिली थी. उन्होंने कहा कि घेराबंदी टीम, तकनीकी और फोरेंसिक टीमों ने मौके का दौरा किया है. एक घायल इंडिया रिजर्व बटालियन से जुड़ा था और दूसरा पीएसडी से संबंधित था. मामले की जांच सावधानीपूर्वक की जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 22 Feb 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Gurdaspur News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान
पंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान
पंजाब
पंजाब में 'शिक्षा क्रांति' का शंखनाद! सरकारी स्कूलों के 305 छात्र जेईई मेन्स में सफल, दिखा जबरदस्त उछाल
पंजाब में 'शिक्षा क्रांति' का शंखनाद! सरकारी स्कूलों के 305 छात्र जेईई मेन्स में सफल, दिखा जबरदस्त उछाल
पंजाब
Punjab: नगर निगम के अधिकारी ने किया सुसाइड, पत्नी-ससुराल वालों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप
Punjab: नगर निगम के अधिकारी ने किया सुसाइड, पत्नी-ससुराल वालों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप
पंजाब
पंजाब में औद्योगिक क्रांति! JSW ग्रुप राजपुरा में करेगा 1500 करोड़ का निवेश, बैठक में फैसला
पंजाब में औद्योगिक क्रांति! JSW ग्रुप राजपुरा में करेगा 1500 करोड़ का निवेश, बैठक में फैसला
Advertisement

वीडियोज

Delhi पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 6 संदिग्ध गिरफ्तार | Breaking | ABP News
PM Modi In Meerut: 55 मिनट में 82 KM का सफर...जानें नमो भारत कॉरिडोर की खास बातें | Meerut Metro
PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ
आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ
बॉलीवुड
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
शिक्षा
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
यूटिलिटी
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget